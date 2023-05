V Moravském krasu pozorují sedm sokolích juniorů. Jedno hnízdění nevyšlo

/FOTO/ Na tuto chvíli čekali ochránci přírody celý rok. V hledáčcích fotoaparátů a dalekohledů se jim v uplynulých dnech konečně objevila mláďata vzácného dravce, sokola stěhovavého. Ve dvou hnízdech v Moravském krasu na Blanensku jich napočítali celkem sedm. Přibližně za tři týdny by se mohla pozvolna začít pokoušet létat. „Samec nyní do hnízda nosí potravu. Zhruba po třech hodinách a zároveń odhání jiné dravce. Nejčastějším úlovkem a potravou sokolů jsou drobní ptáci,“ řekl René Bedan, který sokoly v této lokalitě sleduje už několik let. Deníku poskytuje unikátní fotografie a videa.

V Moravském krasu na Blanensku monitorují ochránci přírody v těchto dnech na dvou hnízdech celkem sedm mláďat. | Foto: Se souhlasem Reného Bedana, sokolmk.webnode.cz