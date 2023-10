/FOTOGALERIE/ Extrémní výkon podala dvojice potápěčů, která strávila v podzemí Moravského krasu na Blanensku jedenáct hodin. Nově jsou k vidění jedinečné záběry, jež vznikly v jinak těžko přístupných místech.

Podívejte se, jak to vypadalo při unikátní expedici v Moravském krasu. | Video: Petr Chmel a Petr Šimon Janíček

Někomu z nich naskakuje husí kůže. Zatopené úzké chodby, slabá viditelnost. Co když se přetrhne vodicí lano? Jiní by zase dali nevím co, aby alespoň na chvíli byli v jejich kůži. Respektive v potapěčské výstroji a zažili úžasné dobrodružství v podzemí.

Dvojice jeskyních potápěčů Jan Sirotek a Petr Chmel se o víkendu zapsala do historie speleologie v Moravském krasu. Jak už Deník informoval, v jeden den zdolali jako první unikátní podzemní traverz.

Jednalo se o extrémně náročnou sedmikilometrovou trasu od ponoru do Sloupského potoka ve Slousko-šošůvských jeskyních, přes jeho soutok s Bílou vodou v Amatérské jeskyni, propast Macochu a Punkevní jeskyně až do vývěru říčky Punkvy v Pustém žlebu.

Ta jim zabrala jedenáct hodin. Nyní se jeskyňáři se čtenáři podělili o záběry z běžně nepřístupných prostor.

Podívejte se také na sestřih z výjimečného počinu dvojice potápěčů a jejich týmů

