Hraboši v Moravském krasu mají smůlu. Ovocné stromky ochrání z bidel dravci

Hrušně, třešně, slivoně nebo oskeruše. Za posledních šest let vysázeli dobrovolníci v projektu Stromy pro Moravský kras na území Blanenska velké množství ovocných stromů. Další pak vrátili do krajiny Bílých Karpat. Celkem jich bylo několik tisíc. Nyní v několika lokalitách na sever od Brna umístili do volné přírody nedaleko čerstvých stromořadí také dřevěná bidla pro dravé ptáky.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Hraboši v krasu mají smůlu. Ovocné stromky chrání z nových bidel dravci. | Foto: se souhlasem Zdeňka Špíška