Pět jeskyní Moravského krasu, a to Balcarka, Kateřinská, Punkevní, Sloupsko-šošůvské a Výpustek otevřou pro návštěvníky již od Velkého pátku 29. března.

Paraglidista Petr Buchta nad Macochou. | Foto: se souhlasem Petra Buchty

Mimořádně bude všude otevřeno i na Velikonoční pondělí. „Bylo by škoda, když letos velikonoční svátky a prázdniny připadly už na březen, připravit turisty o možnost podívat se i do některé ze zpřístupněných jeskyní,“ říká ředitel Správy jeskyní České republiky Lubomír Přibyl.

Kromě tradičních prohlídek po pevných chodnících s elektrickým osvětlením mohou i letos zájemci zdolat zážitkové prohlídkové trasy v Moravském krasu.

Zdroj: Jan Charvát

První z nich s názvem Po stopách Nagela ve Sloupsko-šošůvských jeskyních zahrnuje i dvanáctimetrový svislý žebřík, desetimetrovou ferratu po stěně jeskyně v místech které podemlela voda, několik „plazivek“ nízkými průrvami i kus chůze podzemním tokem.

„Zážitková trasa Za tajemstvím jeskyně je také ve Výpustku u Křtin, kde s přilbami, čelovými světly a v podřepu zájemci uvidí dříve nepřístupnou Nízkou chodbu. S devadesáti centimetry výšky dělá čest svému jménu, ale za chůzi po čtyřech odmění návštěvníky pohledem na spoustu tenkých krápníkových brček,“ pozval mluvčí Správy jeskyní České republiky Pavel Gejdoš.

Zájemci se podívají i do prostoru mezi vestavěným armádním velitelstvím a přírodní stěnou jeskyně, kde nechybí takzvané jeskynní perly.

Za loňský rok si našlo cestu do čtrnácti tuzemských jeskyní na sedm set tisíc lidí, zatímco předchozí rok to bylo šest set osmdesát tisíc. Nejvíce návštěvníků tradičně zamířilo do Punkevních jeskyní, a to dvě stě deset tisíc. Bylo jich o jednadvacet tisíc více než v předchozím roce.