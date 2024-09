/FOTO/ Někdo má hlídacího psa, my budeme mít na zámku hlídacího býčka. Tak okomentovala nový artefakt ředitelka Muzea Blanenska Pavlína Komínková. Blanenští si na tamní zámek, kde krajské muzeum sídlí, nechali vyrobit na 3D tiskárně zvětšeninu bronzové figurky, která byla nalezena v 19. století v Býčí skále v Moravském krasu na Blanensku.

Její originál, podobně jako značná část nálezů legendárního archeologa Jindřicha Wankela z halštatského pohřebiště, jsou uloženy v muzeu ve Vídni.

V Blansku k nim mají rozsáhlou expozici Cesta do pravěku Blanenska. Mimo jiné přibližuje právě tajuplný příběh Býčí skály. Součástí expozice je také řada replik archeologických předmětů umožňujících zkoumání prehistorie hmatem. Expozice je díky těmto replikám, audio průvodci a popiskách v Braillově písmu dostupná také nevidomým návštěvníkům.

„V muzeu máme kopii figurky býčka v takzvaném nálezového stavu. Tak, jak byla objevena v míse se spáleným prosem. I rekonstruovanou podobu, jak mohl vypadat kompletní. Zvětšeninu z plastu jsme si nechali vyrobit, protože chceme ještě více přiblížit příběh Býčí skály. Miniaturu figurky si mohou turisté u nás v muzeu koupit jako suvenýr. Znázorněný je také na naší deskové hře Tajemství Býčí skály,“ řekla Deníku Pavlína Komínková.

Zvětšeninu starodávné sošky, jejíž původ se odhaduje na šesté století před naším letopočtem, umístí tento týden ve vstupních prostorách muzea. Váží přes deset kilogramů a vyrobili ji v podniku Průmyslová keramika v Rájci-Jestřebí na Blanensku. Na několika 3D tiskárnách.

„Zvětšeninu známé figurky bronzového býčka z nálezu v Býčí skále jsme dělali z plastu po částech na pěti tiskárnách. Nohy se tiskly na menší, hlava na velké a zbytek pak na strojích středního formátu. Díly se musely poté zbrousit, aby lícovaly a postupně lepit do sebe," popsal postup výroby jednatel rájecké společnosti Jakub Cvilinek.

A pokračoval. „V garáži mi to trvalo asi týden. Pak se ještě plastika stříkala barvou. Vše podle fotografie z muzea jako předlohy. Celkové zvětšení oproti originálu bylo pět set třicet procent. Ještě řešíme, že by se dodělaly ve sklárně oči."

Firma z Blanenska se zabývá výrobou žáruvzdorných materiálů a podle Cvilinka se bez 3D tiskáren neobejde.

„Troufnu si říct, že v drtivé většině našich vyrobených forem, je nějaký 3D výtisk. Myslím si, že podobná technologie by měla být dnes už samozřejmostí. Dá se perfektně využít pro výrobu různých dílů v případě oprav nebo u prototypů nových výrobků, modelů. Na tiskárně se dá pro zákazníka vyrobit prakticky vše, co ještě poměrně nedávno bylo nepředstavitelné. Odpadá soustružení, frézování. 3D tisk je prakticky bez odpadu a není ani nijak závratně energeticky náročný, takže nákladově je to pak někde jinde než klasické postupy,“ dodal Cvilinek.