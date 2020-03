Pásky a tabulky se zákazem vstupu. Ochránci přírody v úterý uzavřeli okolí Býčí skály nedaleko Adamova. Stejně jako loni tam totiž přilétl pár vzácných sokolů stěhovavých. Omezení se týká části louky před Býčí skálou, okolí Krkavčí skály a stezky k jeskyni Kostelík. Kvůli hnízdění sokolů stěhovavých. Druhý pár sokolů se chystá zahnízdit na dalším místě v krasu. Lokalitu ochránci přírody tají. „Omezení v okolí Býčí skály by mělo trvat do patnáctého června. Hnízdiště budeme hlídat,“ uvedl jeden z členů stráže ochrany přírody Moravského krasu Radovan Mezera.

V krasu tokají dva páry sokolů. Ochránci uzavřeli okolí Býčí skály. | Foto: RENÉ BEDAN

V minulosti tato místa hlídaly také fotopasti. V okolí obou hnízdišť se draví ptáci pohybují už od konce února. Samice by na přelomu března a dubna měla zasednout na hnízdo a snést vejce. Mláďata by se měla vylíhnout do měsíce.