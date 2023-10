Parádní cvak z křídla! Na Blanensku svítí z polí v krasu magické oko

/FOTOGALERIE/ Krajina se zbarvila do podzimních barev a příjemné počasí láká k vycházkách do přírody. Co si tak udělat výlet do Moravského krasu na Blanensku? Rudické propadání, lom Seč nebo brouzdání po okolních polích a loukách mezi rybníčky.

Motorový paraglidista Petr Buchta z Adamova se proletěl v Moravském krasu. Poznáte kde? | Foto: Se souhlasem Petra Buchty