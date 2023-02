Na jak dlouho, zatím organizátoři netuší. Další variantou je v budoucnu i změna formátu. „Děkujeme fanouškům a návštěvníkům za neopakovatelnou atmosféru každého z pěti uskutečněných ročníků našeho blanenského hudebního festivalu. Byla to pro nás velká výzva. Děkujeme také partnerům a městu, bez kterých by nikdy tento festival v zámeckém parku nevznikl,“ uvedli za pořadatelský tým Tomáš Mokrý a Jan Musil.

Zmínili, že poslední tři sezony pořádání akcí zásadně ovlivnila epidemie koronaviru, následně nižší návštěvnost na kulturních akcích a v neposlední řadě také raketově rostoucí náklady. „Rozhodnutí v nás dozrávalo už delší dobu. Před kovidem jsme měli nachystaný ročník, který se musel překládat. Zájem lidí byl pak nižší. Do toho se enormně zdražily prakticky všechny vstupy. A současný výhled také není dobrý. Lidé mají teď hluboko do kapsy a volnočasové aktivity škrtají,“ řekl Deníku Rovnost Tomáš Mokrý.

Blansko rozpumpoval Morava park fest. Najděte se na fotkách

Dodal, že pět uspořádaných ročníků stálo kolem deseti milionů korun, z toho loni se už náklady zvedly zhruba o 250 tisíc korun a přiblížily se ke dvě milionům. „Toto zdražení nejde v případě Blanska a omezené kapacity parku promítnout do vstupného. Festival jsme nedělali primárně pro výdělek. Byl to projekt, který nás vnitřně nabíjel. Ale teď na něj prostě není vhodná doba, rozhodli jsme se ho včas stopnout. Na jak dlouho, nevím. Ve hře je možná časem i varianta jiného formátu,“ dodal promotér.

Na pořádání festivalu pravidelně přispívalo z rozpočtu i město. Část peněz se mu pak vrátila například na poplatcích ze vstupného. „Byla jsem na dvou ročnících a oba byly skvělé. Za nejvíc nej považuji prostředí, kde se festival konal. Na trávě uprostřed krásné zeleně zámeckého parku, kde bylo i tak dostatek prostoru na veškeré potřebné zázemí, oddělené toalety, které ničím nenarušovaly tuto krásnou atmosféru. Pohoda na dece a vše na dosah ruky. Celkově to pro mě byla velkolepá akce, kterou bych v našem malém okresním městě vůbec nečekala,“ řekla jedna z návštěvnic blanenského festivalu Pavlína Rybářová.

Jarní KilianGang 2023

8. dubna, od 13.00, zimní stadion Boskovice

Kern, Cocotte Minute, Debustrol, Komunál, Visací zámek

vstupné: 950 Kč



K9! rocková fabrika KilianGang

14. - 16. července, areál Best Zbraslavec

Traktor, Harlej, Walda Gang, Horkýže Slíže, Trautenberk, Doga, Kern, Turbo, Komunál, Marpo a Troublegang, Ukulele Troublemakers, Debustrol, Iné Kafe

Volant vstupné: 1 000 Kč

Další dvě velké akce spojené s hudbou na Blanensku letos pokračují a lístky na něj jsou v předprodeji. Promotér Tomáš Opluštil v dubnu po roce zopakuje na zimním stadionu v Boskovicích koncert rockových kapel, jarní KilianGang. Na pódiu se jich vystřídá celkem sedm. Přijede například Harlej, Visací zámek nebo Kern. „Pilotní akce se loni na boskovickém zimáku povedla. V tomto termínu nic podobného v regionu není. Je to takový hudební start nové sezony. Zimní stadion je na to ideální, protože počasí venku ještě v tu dobu venkovním akcím nepřeje. A také tu nemáme vnitřní prostory, které by pojaly takové množství velkých kapel v jeden den,“ řekl Opluštil s tím, že se jedná o předkrm.

V polovině července totiž v areálu Best ve Zbraslavci na Blanensku chystá devátý ročník třídenního motosrazu. K9! rocková fabrika KilianGang. „Letošní ročník by měl být opravdu výjimečný. Tolik velkých kapel na jednom místě na Blanensku podle mě ještě nehrálo. Myslím si, že se zařadíme mezi pět nevýraznějších akcí v republice, co se týká menších festivalů,“ slibuje Opluštil.

V Blansku odvolali šéfa kultury: selhal jako manažer, tvrdí radnice

Ve Zbraslavci vystoupí Traktor, Harlej, Horkýže slíže, Doga, Iné Kafe, Turbo, Debustrol, Walda Gang nebo formace Trautenberk. Stejně jako v předchozích letech bude mít motosraz charitativní přesah. V minulosti se na něm dražily například dresy sportovních osobností. Letos bude na programu tombola. „Účastníci mohou na charitu věnovat také zůstatky na speciálních čipech, kterými se v areálu festivalu bezhotovostně platí. Loni takto poprvé věnovali zhruba dvacet tisíc korun. Z těchto peněz jsme podpořili brněnskou porodnici na Obilním trhu a také porodnici v Boskovicích,“ zmínil Opluštil.