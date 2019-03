Blansko /VIDEO, REPORTÁŽ/ – Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič! Za doprovodu této říkanky hází Blanenští Moranu do Svitavy. Tradiční Vítání jara pořádá Klub Ratolest při Oblastní charitě Blansko. Děti s rodiči stráví příjemné dopoledne, které je završeno opékáním špekáčků.

Krásné jarní počasí v sobotu dopoledne láká ven a pár desítek dětí i dospělých zavítá do blanenského Klubu Ratolest, aby společně vyhnali zimu a přivítali jaro. Všichni se těší na průvod a na to, že hodí smrtku do řeky; nejprve si však v prostorách mateřského centra vyrábějí jarní výzdobu. Nechybí ani krátká pohádka.