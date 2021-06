Moderní lázně? Sport i relax přijde na 330 milionů

/VIZUALIZACE/ Komplex tří budov. Nerezový plavecký bazén s osmi dráhami a posuvným dnem. Volnočasový bazén, vodní atrakce plus wellnes část s několika druhy saun a vířivkou. Vše doplní moderní posilovna s vlastním zázemím. To je v kostce projekt nových krytých lázní v Blansku. Začít stavět se mají do dvou let.

Moderní lázně? Sport i relax za 330 milionů. | Foto: Se souhlasem ATELIÉR 99

Na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka nahradí více než čtyřicet let starý krytý bazén, který je dlouhodobě ve špatném stavu. „V původním návrhu byla priorita plaveckého bazénu. Chtěli jsme ale zajistit lepší volnočasové vyžití pro děti i dospělé. To navýšilo původní strop ze strany města, který byl 220 milionů. Nyní je odhad nákladů kolem 330 milionů,“ uvedl blanenský starosta Jiří Crha. Tamní zastupitelstvo tento týden schválilo architektonickou studii nových lázní. Město volilo kompromis a snažilo se vyvážit sportovní a relaxační část. S ohledem na nákladnost projektu a jeho energetickou náročnost. Podle Crhy tak nemohlo do nového komplexu lázní zapracovat všechny požadavky místních. „Stávající podoba lázní ale zajistí možnost volnočasového využití pro veřejnost po celý den. I během dopoledního vyučování škol nebo odpoledních plaveckých tréninků,“ zdůraznil. Chráněné bydlení v Boskovicích: do bytu se nastěhují čtyři lidé Přečíst článek › V lázních nebude skokanská věž, ani tobogán. Smůlu mají i potápěči, kteří zde díky posuvnému dnu trénovali ve čtyřmetrové hloubce. Ta nyní bude kolem dvou metrů. „Nepotřebovali bychom čtyřmetrovou hloubku na rozsáhlém prostoru. Stačila by nám v rohu na ploše třeba třikrát čtyři metry,“ řekl Deníku předseda potápěčského spolku Alkyon Tomáš Svoboda. Stavební povolení chce město získat do poloviny příštího roku, poté by se mělo začít také s demolicí starých lázní. Odhad nákladů na jejich zbourání je do dvaceti milionů korun. Nová budova je navržena s výjimkou tribuny pro diváky jako bezbariérová. Jednotlivé prostory oddělí turnikety. „Velký jednolitý objekt působil jako bariéra. Do dané lokality se nehodí. Proto jsme navrhli prostorově i výškově členěný objekt s důrazem na zajištění maximálního množství venkovního světla. Aby byl pobyt uvnitř příjemný,“ poznamenal jeden z autorů architektonické studie Petr Kaděra. Varhany ze Křtin už odvezli restaurátoři, v Lomnici jim vrátí hlas Přečíst článek › A kde vezme město na nákladný projekt peníze? Podle starosty Jiřího Crhy získá peníze za prodej městských pozemků například pro obchodní centrum v ulici Poříčí nebo výstavbu bytového domu v ulici Okružní. „To by měla být částka okolo sto milionů korun. Sedmasedmdesát milionů má město na účtu. V běžném roce jsme na investice schopni v rozpočtu vyčlenit sto padesát až sto osmdesát milionů korun. Z dotace od Národní sportovní agentury pak můžeme získat až devadesát milionů. Zbytek případně dokryjeme úvěrem,“ vysvětlil financování nových lázní. O výstavbě krytých lázních uvažují také v Letovicích, kde se velkém stavějí nové byty a v plánu je také výstavba desítek rodinných domů. S očekávaným nárůstem obyvatel chce město místním nabídnou i lepší služby. Proto nyní nechává zpracovat studii na výstavbu krytých lázní. Ty by měly dělníci postavit poblíž základní školy v ulici Komenského. Velikostí mají být srovnatelné s lázněmi v nedalekých Boskovicích. „O projektu krytých lázní jsme slyšela. Ale než se postaví, tak už tady možná nebudu. Miluji saunu a ta mi ve městě citelně schází. Tak třeba se dočkám,“ řekla jedna z místních žen Helena Reitschmiedová.

Online předplatné Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Předplatitelům zobrazujeme méně reklamy a nabízíme více čtení. Předplaťte si Deník.cz. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu