Boskovice – S krajem budeme jednat o převodu pozemku v areálu městské nemocnice do jeho majetku. Noví radní Boskovic potvrdili krok předchozího vedení města. Mají zájem, aby ve městě vznikla nová, modernější základna jihomoravských záchranářů.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Drahomír Stulír

Ta má stát v jihozápadní části nemocničního komplexu. „S výstavbou nové výjezdového stanoviště záchranky v areálu boskovické nemocnice nemáme nejmenší problém. Vždyť to zlepší nejen zázemí samotných záchranářů, ale dostanou se také rychleji do terénu. Z dopravního hlediska má totiž nové stanoviště lepší napojení na hlavní silnici,“ uvedl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.



Současná základna je sice také v areálu nemocnice, ale postrádá skladové prostory. A šatny mají záchranáři dvě stě metrů daleko v budově bývalého skladu civilní obrany.



Podle dosluhujícího šéfa jihomoravské záchranky Milana Klusáka nebylo možné využít budovu, která se současnou základnou sousedí. Kvůli složité a nákladné přeložce sítí. „Nemocnice nám proto nabídla jiný prostor v areálu. Ten navazuje na příjezdovou silnici, co je velká výhoda,“ řekl Klusák.



Dělníci postaví výjezdové základny záchranné služby také v Šumné na Znojemsku a v Hustopečích na Břeclavsku. Kraj jedná o pozemcích pro další výjezdové základny ve Slavkově, Bučovicích, Kyjově, Veselí nad Moravou a Mikulově.