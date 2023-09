Mnich a sedlák se spustili na dno Macochy. Jako před tři sta lety

/FOTO, VIDEO/ Dřevěný vrátek vysunutý nad kovové zábradlí vrže, jak se z něj odmotávají další metry konopného lana. To zatím mizí v neprobádané hlubině. Na jeho konci je uvázaný kůl, na kterém sedí mnich. Je to brána do pekla? Vrátím se nahoru na pevnou zem vůbec živý? Letos uplynulo 300 let o prvního doloženého sestupu na dno světoznámé propasti Macocha v Moravském krasu na Blanensku. Tehdy se do krasové hlubiny nechal spustit na laně mnich minoritského kláštera v Brně Lazar Schopper a také sedlák Štefan.

Mnich a sedlák se spustili na dno Macochy. Jako před tři sta lety. | Video: souhlasem Pavlíny Komínkové