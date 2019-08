Mladým lidem pomůžou s léčbou úzkostí

Blanensko – Zvládneme to. To je název nového projektu na Blanensku, jehož cílem je pomoci mladým lidem ve věku od patnácti do pětadvaceti let, kteří trpí psychickými problémy. Za novinkou stojí jihomoravské sdružení Práh.

Ilustrační fotografie. | Foto: Deník/David Taneček

„Součástí týmu je psycholog i člověk s vlastní zkušeností duševní nemoci," uvedla vedoucí blanenské skupiny Romana Jelínková. S psychology také navštíví pracovníci sdružení základní a střední školy. Pro blízké psychicky nemocných lidí vzniknou koncem října podpůrné skupiny. Přihlásit se zájemci můžou na adrese blanensko@prah-brno.cz.

