/FOTO/ Dvě nabouraná auta a garáž. Škoda jednatřicet tisíc korun a bezmála dvě promile alkoholu. To je bilance noční jízdy třiadvacetileté ženy, která bourala v pondělí v adamovské ulici Petra Jilemnického.

Mladá žena nabourala dvě auta a garáž. Nadýchala bezmála dvě promile. | Foto: POLICIE ČR

„První dvě kolize způsobila při couvání z parkoviště, kdy narazila do zaparkovaného vozidla Škoda Octavia a následně do jedné z garáží. Poté se rozjela po ulici Petra Jilemnického, kde s autem zastavila a při couvání a otáčení najela do dalšího zaparkovaného auta Škoda Rapid,“ informovala o případu policejní mluvčí Lenka Koryťáková.