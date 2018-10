Mladá červená vína? Letos budou luxusní, tvrdí vinaři

Jižní Morava – Vinaři si díky časnějšímu sběru hroznů slibují především od mladých červených vín exkluzivnější chuť a zajímavé barvy.

Svatomartinské víno - ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/ Daniel Smola

Velmi jemná, plná v chuti se zajímavými odstíny barev. Taková mají být podle jihomoravských vinařů letošní mladá a také Svatomartinský vína. Někteří mluví i o exkluzivním ročníku. Naopak s bílým vínem mají mnozí práci kvůli nezbytnému dokyselování.

Luxusní ročník z pohledu červených vín odhaduje třeba marketingový ředitel podniku Chateau Valtice David Šťastný. „Díky mnoha slunečným dnům a nadprůměrným teplotám letošní sezona nahrává především červeným vínům. Budou špičková,“ uvedl Šťastný.

Souhlasí s ním ředitel největšího vinařství na Znojemsku Pavel Vajčner. „S vínem si díky dřívějšímu sběru hroznů můžeme více vyhrát. Obecně červená vína očekáváme pěkně barevná a taková hladká. Jak dopadne aroma teprve uvidíme,“ naznačil Vajčner s tím, že i letos jeho vinařství připraví kolem dvaceti třiceti tisíc lahví žádaného Svatomartinského vína.

Chateau Valtice dá na trh stejný objem mladých vín se Svatomartinskou značkou jako loni, zhruba 180 tisíc lahví. Konzumenti si na víno se symbolem svatého Martina musejí počkat tradičně až do jedenáctého listopadu.

Letošní Svatomartinská vína budou mít dvou až třítýdenní náskok. Kvůli dřívějšímu dozrávání hroznů a začátku sběru. „Může to prospět právě červeným vínům,“ uvedl enolog Stanislav Málek z vinařství Gotberg na Břeclavsku s tím, že při vhodných postupech výroby tak díky kvašení mohou červená vína získat jemnější chuť.

Kyselinky však chybějí bílým vínům. Aby byla mladá vína svěží, vinaři je musejí dokyselovat. „Je to menší problém. Když to vinaři zvládnou, vyrobí víno vyvážené chuti,“ podotkl.

Někteří malí i velcí vinaři ovšem nečekají až na 11. listopadu a mladá vína prodávají pod různým označením již dříve. „Řetězce to neudělají, s nimi máme smlouvu a dodrží datum 11. 11. Faktem je, že řada vinařství prodává mladá vína trochu dříve. Nikomu to nevyčítáme. Pokud to neuvádějí jako přednost a nezatracují Svatomartinské,“ doplnil ředitel Vinařského fondu Jaroslav Machovec.