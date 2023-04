Mizerný mobilní signál? V Kořenci staví operátor vysílač

/FOTO/ Zavolat si lékaře, popovídat si s příbuznými nebo něco vyřídit na úřadě mobilním telefonem? V řadě obcí na Blanensku je to i v jednadvacátém století stále problém. V regionu jsou místa, která mají mizerné nebo i nulové pokrytí. Léta se s tím potýkají například v Kořenci. „Poté, co se kvůli kůrovcové kalamitě vykácela část okolních lesů, se mobilní signál malinko zlepšil. Ale pořád je to hodně slabé. Jsou místa, například v okolí místní hospody, kde si člověk nezavolá. Používám proto volání přes internet, jinak by to v mém případě nešlo. Podnikám a musím být proto ve spojení se zákazníky,“ řekl Deníku Rovnost jeden z místních Viktor Weiniger.

Mizerný mobilní signál? V Kořenci staví operátor vysílač. | Foto: Se souhlasem Miloslava Svobody

V nejbližší době se má situace v obci s třemi sty obyvateli zlepšit. Jeden z mobilních operátorů tam poblíž kulturního domu staví základnovou stanici. V současnosti je vztyčená její konstrukce. Jedná se o čtyřiadvacet metrů vysokou věž. „Signál z tohoto vysílače bude pokrývat kvůli složitosti terénu jen Kořenec. Do provozu by vysílač mohl být uveden letos v červenci,“ informoval mluvčí společnosti Vodafone Ondřej Luštinec. Haló, haló? V Kořenci kvůli signálu chodí volat na půdu. Plánují stavbu vysílače Obec pronajala pozemek a výstavba stanice je v režii operátora. „Jsme za to rádi. Problém s mobilním signálem tu máme léta. Komplikuje to případný zásah hasičů nebo záchranky. I samotné úřadování na obci,“ poznamenal starosta Kořence Miloslav Svoboda. Podobné starosti mají například také v Černé Hoře, okrajových částech Letovic, Vavřinci, Kuničkách, Kulířově nebo v třítisícovém Kunštátě a jeho místních částech. Podle starosta Zdeňka Wettera se to v dohledné době zřejmě nezlepší. „Zkoušeli jsme kde co. V tomto odvětví bohužel vládne byznys. Mám obavy, že v nejbližší době se nic nezmění,“ řekl kunštátský starosta. Bez signálu. V některých obcích na Blanensku musí mít stále pevnou linku Problémy s mobilním signálem na Blanensku:

Černá Hora

Kunštát

Letovice

Malá Roudka

Vavřinec

Kulířov

Kuničky

Lhota u Lysic Po starostech už naopak mají obyvatelé obcí Deštná, Horní Smržov a Roubanina. V jejich blízkosti totiž už druhý rok stojí zařízení, které mobilním signálem vesnice pokrylo. Postupně je začali využívat tři operátoři. „Konečně jsme v jednadvacátém století. S mobilním signálem jsme tu měli léta velké problémy. Kvůli volání se muselo chodit na kraj obce nebo na kopec. Z údolí se lidé nedovolali. Z úřadu jsme mohli volat jen z pevné linky, nebylo to ideální,“ uvedl po spuštění zmíněného zařízení starosta Roubaniny Petr Dvořáček. V podobném duchu mluvil i starosta Deštné Tomáš Kraut. „Velmi špatný signál byl problém hlavně pro mladé lidí, kteří jsou přes mobil zvyklí vše vyřizovat a fungovat na něm. Možná to stálo i za tím, že z vesnice odcházeli,“ dodal Kraut. Další český terorista? Muž zaútočil na mobilní vysílače a ohrozil životy lidí Problémům s nedostatečným mobilním signálem se dlouhodobě na Blanensku věnuje senátorka Jaromíra Vítková. Uvedla, že pro obce jsou náklady na realizaci výstavby nových vysílačů velmi vysoké. „Komunikovala jsem s Ministerstvem průmyslu a obchodu i s Českým telekomunikačním úřadem a také se zástupci poskytovatelů mobilního signálu. Ministerstvo pak v létě spustilo veřejnou konzultaci k připravované výzvě na podporu výstavby 5G sítí. Díky veřejné konzultaci byl sestaven seznam míst, kde některá místa nesplňují podmínky výzvy a je třeba řešit, kde vzít finance, které by obcím pomohly s výstavbou infrastruktury,“ informovala Vítková. Letos v březnu pak ministerstvo vyhlásilo dotační výzvu v objemu tří set milionů korun. Obce mohou žádat o podporu do začátku června.

