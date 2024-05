/FOTO/ Plesy, koncerty a třaskavá jednání zastupitelstva. Zámecký skleník ve dvanáctitisícových Boskovicích na Blanensku však v neděli večer patří sportu. Na plátně krátce před osmou už experti v hokejovém studiu komentují českou jízdu do finále mistrovství světa. Hráči se lvíčkem na prsou se postaví v boji o zlato Švýcarům.

V Boskovicích sledoval finále hokejového mistrovství světa zaplněný Zámecký skleník. | Video: Deník/Jan Charvát

Přímý přenos sledují necelé dvě stovky fanoušků a nálada je parádní. „Děkuju městu a boskovické kultuře, že tento přímý přenos připravili. Velký palec nahoru. Super, lidi se sejdou na jednom místě a fandí. Všichni společně, jdeme si pro zlato! Vyhrajeme tři jedna. Tři díry do ementálu a je to,“ hlásí jeden z místních hokejových fandů Zdenda Horák.

U stolu sedí s kamarádem a synem Patrikem, který dorazil v dresu a stylovém klobouku v národních barvách. „Hokej sleduju. Hlavně extraligu. Fandím Kometě Brno. Bude to boj, ale naši vyhrají tři dva v prodloužení. Vítězný gól dá asi Pasta,“ říká chlapec.

O kousek dál fandí u stolku dvojice žen. Dana Petrů s barevnou šálou a její kamarádka Zuzka. „Říká se, že ženy sport nesledují. Jsou to předsudky. Není to pravda. Mistrovství světa prožíváme opravdu hodně. Jsou to velké nervy. Nevaříme, nepereme, nežehlíme. Podle mě je super, jak sportovní výkony naší reprezentace spojují zase po dlouhé době národ a společnost, které jsou rozdělené politikou a spoustou špatných zpráv ze všech stran. Je to euforie a nádherná věc, hlavně národní hymna na konci. A co si budeme povídat, taky máme hezký tým a urostlé chlapy,“ směje se Petrů.

Bílý dres s číslem třináct a jménem Scorňák si na nedělní přímý přenos oblékl Radek Fuxa z Boskovic. „Byl jsem připravený nastoupit, ale nepovolali mě. Nevadí, jsem aspoň s týmem na dálku. Byl jsem i v Praze na zápase s Rakouskem. Hokeji fandím na maximum a ještě ho také hraju v místní lize. Věřím, že vyhrajeme tři jedna. I když Švýcaři budou velmi tvrdý soupeř, za mě těžší než Kanada,“ říká těsně před začátkem přenosu Fuxa.