Tamní rodinná firma je vyhlášená modrotiskem. „V rodině Danzingerů jsem už pátá generace, která se živí modrotiskem. Když ale vezmu celou linii barvířů látek, ze které máme kořeny, tak je to snad už jedenácté pokolení. Z ocenění máme samozřejmě radost. Je to uznání naší práce,“ řekl Deníku Rovnost Danzinger.

V Olešnici například před časem modrotiskem vyzdobili látku na vějíře, které byly součástí kolekce českých olympioniků. „Dalším důležitým milníkem pro nás bylo zařazení modrotisku na seznam UNESCO. Pokračujeme v něčem, co má historii. Držíme odkaz našich předků,“ dodal muž.

Modrotiskem zdobí látky přes 150 let

Dalším oceněným je Jaroslav Navrátil z obce Švábenice na Vyškovsku. Zručný sedlář proslul i výrobou koňských postrojů. „Práce kolem koní a ošetřován postrojů je moje celoživotní záliba. Za totality jsem neměl možnost se vyučit sedlářem, proto jsem si sehnal po starých sedlářích nářadí a začal chodit o sobotách do učení k panu Sigmundovi do Ivanovic na Hané a k panu Babákovi do Moravských Prus. Oba tito mistři mi všechno vysvětlili a zasvětili mě do sedlářské řemesla. Tomu se věnuji už přes třicet let,“ popsal svoji práci na webu švábenického sedlářství Navrátil.

Vrapení ženských fěrtochů

Titulu se dočkala ještě Renata Potěšilová z Lipova na Hodonínsku. Dlouhodobě se zabývá vrapení ženských fěrtochů, výrobou a údržbou krojových součástí. „Soutěž pořádáme proto, aby zmíněné dovednosti nezanikly, protože bychom ztratili kus naší identity. Je to pouto mezi námi a našimi předky. Díky všem, kteří se tomu věnují a předávají ho dalším generacím,“ vysvětlil hejtman Jan Grolich.

Zmíněné tituly kraj uděluje už jedenáctým rokem. Dostávají je lidé, kteří ovládají dovednosti tradiční rukodělné výroby, předávají tyto dovednosti příštím generacím a prezentují je na veřejnosti. Titul se uděluje pouze v rukodělných řemeslných oborech, kterým hrozí zánik, nebo jsou alespoň zásadním způsobem ohroženy. „Nositel titulu může být nominován na ocenění Nositel tradice lidových řemesel udělované Ministerstvem kultury České republiky. Vybraní mistři by ocenění měli převzít v rámci Národopisného festivalu kyjovského Dolňácka v Miloticích. Jeho čtyřiatřicátý ročník se uskuteční začátkem srpna,“ uvedla krajská mluvčí Alena Knotková.