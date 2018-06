Místo volání si lidé v budce vypůjčí knížku

Boskovice – Jedna ze dvou telefonních budek na boskovickém Masarykově náměstí se dočká kuriózního využití. Město ji odkoupilo od společnosti O2 a přetvoří ji ve veřejnou knihovnu.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

S nápadem přišli pracovníci boskovického odboru tvorby a ochrany životního prostředí. „Zapojili jsme se do projektu dobrovolnictví ve veřejné správě s názvem Dobro. Budka vznikne jako součást projektu,“ informoval mluvčí tamní radnice Jaroslav Parma.



Radní schválili odkup telefonní budky za tisíc korun. Kdy bude pouliční knihovnička stát, zatím Parma neupřesnil. „Chceme to stihnout ještě letos. V letní sezoně to ale nebude,“ doplnil mluvčí. Zástupci radnice zatím rozebírají možnou podobu knihovny. Rádi by do ní umístili i nabíječku na mobilní telefony.

V současnosti funguje knihovnička, která vznikla přestavbou málo využívané telefonní budky, třeba v Uherském Hradišti na Zlínsku. Lidé do ní můžou vložit knihy, které chtějí poskytnout ostatním nebo si naopak nějakou knížku vypůjčit. Případně je možné si knihu ponechat. V takovém případě musí čtenář chybějící výtisk nahradit jiným.



V Boskovicích už jedna veřejná skříň s publikacemi funguje na tamním koupališti. Provozuje ji tamní knihovna. „Slouží asi dva roky. Na koupališti stojí v létě, po zbytek roku je umístěná u vstupu do městské knihovny,“ upozornila vedoucí městské knihovny Miroslava Jurdičová.



Služeb budky provozované knihovnou využívá i Josef Ošlejšek z Boskovic. „Půjčil jsem si už nějaké knihy a také jsem nějakou daroval,“ uvedl Ošlejšek.



Nové využití telefonní budky vítá. „Nápad je to dobrý. Jen se obávám, že se budka může stát terčem opilců, kteří se v noci vrací z klubů v okolí náměstí. Knihovnička na koupališti či ve vstupu do městské knihovny je zabezpečená. Tato může vandaly lákat,“ upozornil muž.