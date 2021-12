Část prací už odstartovala na přelomu léta a podzimu. Vlakové soupravy nyní ve velkém na staveniště převážejí bagry, pojízdné betonárky a další techniku. Ta už začátkem tohoto týdne zcela obsadila vlakové nádraží v Adamově na Blanensku. Dělníci se tam po vymýcení přilehlých svahů pustili do budování přístupových cest a v těchto dnech do postupné demolice drážních objektů. „Po zahájení výluky a přerušení vlakové dopravy ve stanici dojde na demolici části výpravní budovy a v té zbývající začne revitalizace,“ přiblížil postup prací Jan Parchanski, projektový manažer společnosti Swietelsky Rail CZ.

Pohoda, nářky i šok: začala roční výluka mezi Brnem a Blanskem, podívejte se

Ta rozsáhlou rekonstrukci adamovského nádraží zajišťuje pro Správu železnic. Práce za 834 milionů korun potrvají celý příští rok a z části zasáhnou i do roku 2023. Parchanski uvedl, že nákladný projekt zahrnuje obnovu kolejiště stanice, vybudování dvou nových nástupišť s bezbariérovým přístupem a lávku nad tratí do Hybešovy ulice. „Cestující se na ni z nástupišť dostanou výtahy nebo po schodech. Součástí stavby je také modernizace vnitřních prostor výpravní budovy se zázemím pro cestující a výstavba parkoviště pro třicet aut. Také se vybudují a rozšíří opěrné a protihlukové stěny,“ upřesnil.

Na začátku roku 2023 se cestující na na jihu Moravy dočkají také moderních vlaků. Kraj investuje do sedmatřiceti nových souprav zhruba šest a půl miliardy bez daně. Většinu nákladů pokryje dotace z Evropské unie. Obslouží hlavně páteřní linky S2 z Brna do Blanska a Křenovic horního nádraží a S3 z Brna do Tišnova a Hustopečí. „Nové vlaky dorazí na jih Moravy do konce příštího roku. Cílem je zejména zvýšit kvalitu osobní vlakové dopravy v kraji,“ sdělila nedávno mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Blansko - Brno vlakem? Už ne. Autobusy máme připravené, říkají dopravci

Mezi Brnem a Blanskem nyní při výluce přepravují cestující autobusy. Velké problémy s tím mají lidé, kteří chtějí nastupovat v blízkosti vlakové stanice Babice nad Svitavou. Přestože ve výlukovém řádu figurovala, autobusy tam nezastavují. K provizorní zastávce totiž měla výhrady policie. „Je to velký bizár. Takovou dobu se výluka připravuje a teď tohle. Že tu autobusy nebudou stavět, jsem se dozvěděl až v neděli při startu výluky. Jak se mám dostat do práce v Brně? Vlakem jsem tam byl za patnáct minut. K autobusu do sousedních Bílovic nad Svitavou nás teď vozí pan domácí, u kterého u trati bydlíme. Je nás víc. Při cestě zpět pak prosím řidiče autobusu, aby u babického pensionu Pod Ronovem zastavil. Někteří jsou hodní, ostatní jedou nekompromisně dál až do několik kilometrů vzdáleného Adamova,“ řekl například jeden z tamních obyvatel Martin Placher.

Podle zástupců společnosti Kordis, která v kraji koordinuje integrovanou dopravu, zmíněný problém řeší. V jednání je v této lokalitě vybudování dočasné autobusové zastávky pod bývalou léčebnou dlouhodobě nemocných.