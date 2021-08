Místo skleníků obchodní centrum: lidem v Poříčí se to nelíbí, psali petice

/VIDEO/ Z většiny skleníků v blanenské ulici Poříčí jsou po více než dvou měsících hromady šrotu. Těžká technika se zakousla také do starých provozních budov. Po demolici přijde na řadu třídění odpadu a odvoz stavebních sutin z plochy, kde má do dvou let stát nové obchodní centrum s prodejnou potravin a dalšími obchody.

V okresním městě velmi diskutované téma s řadou odpůrců. „Nevím, jestli je stavba obchodního centra v této části města na místě. Nedaleko je supermarket a další obchody. Někdo to ale zase vidí jinak a za širší nabídku bude rád. Líbilo by se mi tam zahradnictví se zahradní technikou, které tam dřív fungovalo. Koupil jsem tam sazenice i strunu do sekačky. Je ale pravda, že areál už byl zchátralý a na první pohled ne zcela nevyužitý,“ řekl Deníku jeden z místních Petr Hurdes. Stavební povolení už investor M. S. Blanenská nedávno získal. Před výstavbou obchodního centra musí dělníci ještě udělat přeložku páteřního plynovodu, elektřiny a dalších kabelů. „Všechna potřebná povolení už máme. Po demolici a vyčištění areálu se dělníci pustí do přeložky sítí,“ uvedl technický ředitel společnosti M. S. Invest Bohumil Synek, která vlastní M. S. Blanenská. Nyní investor připravuje výběrové řízení na stavební firmu. V minulosti už stavbě na městských pozemcích blanenské zastupitelstvo opakovaně povolilo odklad začátku prací. Developer měl potíže sehnat potřebná povolení a také upravoval projekt. Zmíněná plocha se totiž nachází v záplavové oblasti. Stavební povolení musel získat nejpozději letos do konce října. „Kolaudační rozhodnutí nebo povolení o předčasném užívání stavby obchodního centra pak musí být nejpozději do 30. června 2023,“ uvedla mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková. Hradozámecká noc na zámku v Rájci nad Svitavou zvonila kordy o železný poklad Přečíst článek › Dodala, že součástí projektu jsou parkové úpravy a dělníci v blízkosti nového centra postaví kruhový objezd. Investor také vyprojektuje lávku na nedaleký Sportovní ostrov Ludvíka Daňka. Blansko s developerem podepsalo smlouvu na vybudování centra na městských pozemcích už před šesti lety. Dříve na nich hospodařili zemědělci ze Zery Rájec, kteří je měli pronajaté a patřila jim řada staveb. Majetkově se s nimi vyrovnal právě investor, což se odrazilo ve výkupní ceně pozemků. Proti záměru obchodního centra na Poříčí někteří místní protestovali. Sepsali dvě petice. V té druhé se snažili vyvolat referendum. Spolek Blansko sobě však tehdy získal málo podpisů. „Projekt obchodního centra se mi nelíbí. I když chápu potřebu některých lidí, po určitém zboží, které v Blansku chybí. Nemyslím si, že nabídka bude tak ohromující, že by přestali za nákupy jezdit do Brna a něco se výrazně změnilo,“ řekla před časem jedna z iniciátorek petice Zuzana Střítecká z Blanska. Blanenským opozičním zastupitelům se také nelíbila výkupní cena pozemků. Město má developerovi prodat plochu zhruba pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Původně to bylo třicet tisíc metrů. Za metr žádá bez daně tisíc korun. Z prodeje pozemků tak má město získat kolem pětadvaceti milionů korun.

