Rodiče některých z dětí zažádali ve druhém největším městě na Blanensku již dříve o jejich zařazení do mateřské školy. Všechna její pracoviště už však byla obsazená a město proto do srpna zřídilo adaptační skupinu. „Do ní dochází osm dětí ze školského obvodu mateřské školy Boskovice. Předpokládáme, že rodiče dětí z Ukrajiny je budou mít zájem dát do školky. Abychom zajistili podmínky pro jejich vzdělávání, je potřeba požádat o navýšení kapacity v rejstříku škol a školských zařízení. Vzhledem k aktuální situaci jsou na žádost kladeny pouze minimální požadavky,“ informoval mluvčí boskovické radnice Jaroslav Parma.