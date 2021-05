V nových lázních na Sportovním ostrově Ludvíka Daňka, které se nyní projektují, se totiž s tak hlubokým bazénem nepočítá. „S radnicí jsem komunikoval a předal panu starostovi naše návrhy. Nepotřebovali bychom čtyřmetrovou hloubku na rozsáhlém prostoru. Stačila by nám v rohu na ploše třeba třikrát čtyři metry. Řešitelné to je, ale odpověď jsem nedostal,“ řekl Deníku předseda spolku Tomáš Svoboda.

V současnosti má Alkyon kolem padesáti členů a věnuje se i dětem. Vybudování potápěčské jámy jakou mají například v Liberci nebo v Praze není v Blansku podle Svobody reálné. „Takový komfort nepotřebujeme i když by to lázně velmi zatraktivnilo. Je to samozřejmě o penězích. My jsme byly dosud za zázemí v Blansku strašně vděční, naši komunitu bazén nastartoval. Brno je pro nás z ruky a je tam velký komerční tlak. Chodit do nových lázní budeme i když tam nebude čtyřmetrová hloubka. Ale pro naši činnost je to totálně špatně, hodně nás to omezí,“ uzavřel Svoboda.

Jasno má být v červnu

Podobu nových lázní zatím blanenská radnice nechtěla příliš komentovat. Aktuálně podle tamních úředníků firma dopracovává studii nového sportoviště. Chystají se podklady pro seminář zastupitelů a veřejnou prezentaci. Jasnění má být po červnovém zastupitelstvu. „Projekční firma zpracuje tři varianty a na základě interních hodnocení vybranou variantu dopiluje. Vše bude představeno po finálních konzultacích. Parametry lázní jsou průběžně diskutovány se zástupci odborné veřejnosti. S hloubkou čtyři metry se ale v bazénu nepočítá,“ informovala mluvčí blanenské radnice Pavla Komárková.

Lázně v Blansku



S výstavbou krytých lázní začali dělníci v roce 1971.

Otevřeny byly 15. října 1976. Jako první lázně v Československu měly zvedací hydraulické dno.

Za více než čtyřicet let se komplex nedočkal rozsáhlé opravy.

Blanenští chtějí starou budovu zbourat a postavit nové lázně.

Odhad nákladů je 220 milionů. S demolicí se počítá nejdříve na podzim 2022.

V bazénu bude minimálně šest plaveckých drah o délce pětadvacet metrů. S wellness a posilovnou. Průběh projekčních příprav je podle Komárkové zatím v souladu s plánovaným harmonogramem.

Původní budova lázní funguje od roku 1976 a je na hraně životnosti. Její provoz je navíc stále nákladnější. Ročně ji navštíví asi 75 tisíc plavců. Velkou část tvoří školáci. Vybudování nových lázní se má vejít do částky 220 milionů korun. Původní záměr generální opravy zchátralého objektu zástupci města před časem zavrhli. A schválili demolici a výstavbu nových lázní.

Nová budova bude mít centralizovaný bezbariérový vstup. Moderní technologii pak výrazně sníží provozní náklady celého objektu. „Vodu bude možné dopouštět z nedaleké studny a ne z vodovodního řadu. Zužitkovávat chceme také odpadní teplo,“ informoval nedávno blanenský starosta Jiří Crha. Dodal, že provoz lázní chce město zachovat co nejdéle. Demolice staré stavby by měla začít nejdříve na podzim 2022.