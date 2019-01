Blanensko - Deváťáci v těchto dnech odevzdávají přihlášky na střední školy. Někteří nebudou muset dělat přijímací zkoušky.

Už jen do pátku mají žáci devátých tříd čas na podání přihlášek na střední školy. Na rozdíl od svých vrstevníků z doby před dvaceti lety mohou být celkem klidní – pravděpodobnost, že se dostanou na vysněnou školu, je poměrně vysoká. Volných míst na středních školách je totiž více než žáků, kteří vycházejí ze základních škol.



„K třicátému září bylo v devátých třídách základních škol na Blanensku jeden tisíc sto sedmdesát osm žáků. Na středních školách zřizovaných krajem je v prvních ročnících pro následující školní rok schváleno jeden tisíc pět set padesát tři míst pro žáky devátých ročníků včetně míst na víceletých gymnáziích,“ potvrdil tiskový mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement.



Žáci základních škol už přihlášky na střední školy většinou odevzdali. „Od většiny ze čtyřiašedesáti našich deváťáků už přihlášky máme. Na střední školy je pak pošleme hromadně,“ uvedla ředitelka Základní školy Salmova v Blansku Eva Kadrmasová. Tamní žáci se hlásí zejména na gymnázia, obchodní akademie a různé obory se zaměřením na počítače, z učebních oborů pak na kuchaře číšníky a kadeřnice.



„Právě dnes jsem podal přihlášku na učiliště v Blansku, na maturitní obor mechanik seřizovač. Mám to blízko a chodí tam kamarád. Taky jsem rád, že se tam nedělají přijímačky,“ řekl čtrnáctiletý Kryštof Čech z Blanska.



Stresovat se kvůli přijímacím zkouškám nemusí zájemci o obory na učilištích a některých středních odborných školách.



Už podruhé se nebudou konat přijímací zkoušky například ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti v Letovicích. „Kapacita středních škol je obrovská, žáků je stále méně. Přijímací zkoušky jsme proto zrušili. Vezmeme v podstatě každého, záleží pak na nich, jestli studium zvládnou, nebo ne. Během studia tak máme větší odpad žáků,“ uvedla zástupkyně ředitelky Helena Marešová. Uchazeči o obory zedník, truhlář, prodavač, nábytkářství a stavebnictví musí k přihlášce přiložit potvrzení od lékaře.



Bez přijímaček se žáci dostanou i na Střední odbornou školu a Střední odborné učiliště v Blansku. „Přijímačky neděláme už asi dva roky. Nemá to význam. Dětí je méně, navíc si myslím, že zkoušky nejsou tak směrodatné. Díváme se na prospěch žáků z konce osmé a poloviny deváté třídy. Podle definovaných kritérií pak žáci jdou na maturitní nebo tříleté obory,“ uvedl ředitel školy Pavel Čípek.

Přijímací zkoušky nadále musí dělat ti, kteří chtějí studovat na gymnáziích a některých středních školách. „Jsme výběrová škola, zatím si studenty vybíráme. Každý rok jsme dosud zaplnili kapacitu v prvním kole. Předpokládám, že i letos se přihlásí více studentů než kolik máme míst,“ sdělila například ředitelka Střední pedagogické školy v Boskovicích Hana Hortová. Budoucí studenty oborů pedagogické lyceum a předškolní a mimoškolní pedagogika čeká jednadvacátého dubna písemný test z českého jazyka a literatury a test všeobecných znalostí.



Ve stejném termínu se budou konat přijímací zkoušky na všechny tři obory na Obchodní akademii a Střední zdravotnické škole v Blansku. „Přijímačky nedělají pouze ti, kteří mají průměr známek z pololetního vysvědčení do 1,2 u ekonomických oborů a do 1,5 u oboru zdravotnický asistent,“ popsala ředitelka Svatava Dvořáková. Ta očekává, že situace bude podobná jako loni. Tedy že o ekonomické obory bude o něco větší zájem, než bude možné uspokojit, naopak o zdravotnický bude zájem o něco menší.