Drtivá většina z tohoto množství se podle Viktora Fleka mladšího, který zmíněný minipivovar rozjel, vypije v nejbližším okolí. Časem by chtěl prorazit i do pivoték v krajském Brně. „Lidem naše pivo chutná a zákazníci se vrací. Přes léto jsme vařili na maximu naší kapacity. Nabízíme ho ve skle, litrových PET lahvích i sudech. Od deseti do padesáti litrů,“ říká mladý muž.