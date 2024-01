Bývalý boskovický starosta a nyní opoziční zastupitel Jaroslav Dohnálek na nedávném mimořádném zastupitelstvu uvedl, že po loňské rezignaci jednatele nemocnice Dana Štěpánského se ve zdravotnickém zařízení zhoršila atmosféra. „Nejenže nemáme kouzelnou harfičku, která by nám jako v pohádce nabrnkala chybějící lékaře, ale podle mě po odchodu bývalého jednatele máme rušičku vtahů a vnitřních vazeb v nemocnici,“ poznamenal tehdy.

Nyní tvrdí, že Miloslav Kavka nebyl v jeho očích na zmíněnou pozici vhodným kandidátem. „Nechci být po bitvě generál, ale pan Kavka mě popravdě svou koncepcí, podklady a vystoupeními na zastupitelstvech nepřesvědčil, že je vhodným jednatelem pro boskovickou nemocnici. Jeho jmenování jde za současnou radou města. To je ale nyní vedlejší. Je potřeba najít někoho, kdo zjitřenou atmosféru na pracovištích uklidní. Další linií je pak doplnění chybějících lékařů a personálu. Jedná se o složitý úkol a takový člověk nám nespadne z nebe do měsíce,“ řekl Deníku Dohnálek.

Pod povrchem. Vědci zkoumají v lesích na Blanensku kořeny stromů a půdu

Před časem také zmínil, že pro město velikosti Boskovic je nemocnice v dosavadním modelu dlouhodobě těžko udržitelná. Převod pod kraj navrhoval už před dvěma lety. Boskovičtí o něj žádali ještě dříve, ale neúspěšně. Tuto variantu ovšem nedoporučili auditoři.

Rezignaci podal Miloslav Kavka 24. ledna, město o ní informovalo v pátek 26. ledna. „Veškeré další kroky, které povedou k hledání nového jednatele, bude Rada města Boskovice řešit na svém zasedání v pondělí 29. ledna,“ sdělila mluvčí boskovické radnice Martina Vašková.

Zaměstnanci vyčítali způsob komunikace

Podle zaměstnanců nemocnice, které Deník v pátek oslovil, nebyla komunikace ze strany vedení zdravotnického zařízení v uplynulých měsících optimální. Stejně jako informovanost o aktuální provozní situaci a řešení akutních problémů. To údajně bylo v řadě případů velmi liknavé.

„Není to otázka týdnů, ale dlouhodobá záležitost. Myslím si, že pro pana jednatele byl provoz městské nemocnice příliš velké sousto. Nechci rozporovat jeho odbornou způsobilost, ale vedení malé nemocnice vyžaduje prostě jiný přístup. Oproti těm velkým je hodně specifická v řadě věcí,“ řekl Deníku zdroj z nemocnice, který si přál zůstat v anonymitě. Redakce jeho jméno zná.

Novinka jarní sezony. Z Brna do Bergama poletí Ryanair třikrát týdně

Komunikace se zaměstnanci se podle něj s předchozím jednatelem nedala srovnat. „Ten, když byl problém, tak šel prostě mezi lidi. Nezastírám, že pan Kavka nastoupil v nelehké situaci. Vše navíc ovlivnil a vyhrotil nedávný celorepublikový protest lékařů ohledně přesčasů. A také dlouhodobé problémy s nedostatkem personálu. S tím se ale potýkají všude. Mám za to, že spousta věcí se odkládala a neřešila,“ komentoval jeden ze zaměstnanců.

Podle něj v městském zdravotnickém zařízení stále pracuje spousta srdcařů napříč všemi profesemi, kteří za nemocnici stojí. Dostatečně se to mělo projevit za epidemie koronaviru.

Jižní Morava je na začátku chřipkové epidemie. Hygienici varují před podceněním

„Je tu řada lidí, kteří místo měnit nechtějí. Pracují tu třeba dvacet let. Za nemocnici dýchají. Chtějí, aby byla zachována spádovost a služby, které řada nemocnic nemá. Na druhou stranu chtějí znát vizi do dalších let a být pravidelně informovaní. Vědět, že vedení s nimi počítá. To teď podle mě nefungovalo. Když jsou problémy, musí se o nich mluvit otevřeně, naslouchat druhé straně a hlavně jednat. Doteď jsme byli v dlouhodobé nejistotě a atmosféra tomu odpovídala,“ dodal zdroj z nemocnice.