„V tuto chvíli žádná sportoviště kvůli zvýšeným cenám energií nezavíráme, ani neomezujeme jejich provoz. Do konce roku je chceme udržet v chodu. Do nelehké situace může případným zastropováním cen energií promluvit ještě stát, stejně jako vývoj cen na trzích. U některých odběrových míst nám ve smlouvách skončila fixace. Je to nestandardní situace, kterou teď ještě nemůžeme úplně promítnout do cen návštěvníkům sportovišť,“ řekl Deníku jednatel Služeb Blansko Zdeněk Grünwald.

Zdražení o pětinu přitom nastalo už počátkem tohoto roku. Od října si pak nově připlácejí návštěvníci sauny v lázních o čtyřicet a v rehabilitačním bazénu o dvanáct korun. Hodinový pronájem plochy ve sportovní hale v Mlýnské ulici stojí aktuálně osm set korun.

„Jako členové asociace sportovních klubů platíme roční členské příspěvky, hodina hraní v hale nás tak vyjde podstatně méně, než je komerční nájem. Na tréninku zatím od hráčů vybíráme padesát korun. Doba je zlá a zdražuje se úplně všechno. Už teď lidé počítají každou korunu, snad to ale nebude tak hrozné a mimo naše možnosti,“ reagoval jeden z party blanenských rekreačních volejbalistů Stanislav Fořtík.

Nově přiklepnutých sedm a půl milionu korun na pokrytí energetických nákladů není letos první podobnou dotací města směrem ke Službám Blansko. Na jaře už dostaly čtyři a v září dalších devět a půl milionu. Celkem tak už jednadvacet milionů korun. Je možné, že část z této sumy ještě městská společnost vrátí po vyúčtování zpět. „Situaci analyzujeme a hledáme úsporná řešení. Ve hře je využití alternativních zdrojů energie, jako jsou například solární panely na některých sportovištích a výměna osvětlení za úsporné. Ta už se z části uskutečnila. Nebo úspornější vytápění,“ vyjmenoval Grünwald.

Městská společnost by si mohla pomoci vlastní výrobou energie přes kogenerační jednotky v krytých lázních, které město získalo před časem od provozovatele centrálního zásobování teplem v Blansku.

„Město je koupilo před více než třemi měsíci. Změna licence se dá zvládnout za měsíc i méně. Proč ještě nejsou v provozu?“ dotazoval se na nedávném jednání zastupitelstva opozičník Jan Došek.

Podle jednatele Služeb Blansko už licenci na provoz zmíněných jednotek má městská společnost vyřízenou. Ladí ještě administrativní záležitosti a také zvažuje, zda by jejich spuštění bylo vůbec přínosné.

„Pokud vyhodnotíme, že kogenerační jednotky mohou pomoci, hned je spustíme. V tuto chvíli ale nedokážeme říct, jak se bude situace v následujících měsících vyvíjet. Úzce to také souvisí s plánovanou demolicí lázní, kde se jednotky nacházejí. V budoucnu se místo nich mají stavět nové včetně energocentra. Jde o to, aby jejich spuštění na krátkou dobu nebylo spíš kontraproduktivní,“ upozornil Grünwald.

Nejasná situace panuje také v blízkých Boskovicích. Radnice tam dosud nemá na příští rok zajištěné dodávky plynu ani elektřiny. Podle nového vedení je to záležitost s nejvyšší prioritou. Tamní sportoviště v režii města zatím fungují bez omezení, ale bez zásadní podpory na platby energií se stejně jako v Blansku neobejdou.

„V tuto chvíli k tomu nemohu nic říct. Nákup energií na příští rok je aktuálně v řešení. Do rady jsme poslali upravený ceník vstupného a pronájmu sportovišť, ale nic není schváleno,“ řekl jednatel Služeb Boskovice Milan Strya. Společnost má zároveň na starosti také centrální zásobování teplem do domácností.

Ačkoliv ceny energií v posledních týdnech zase klesají, i to může být podle odborníků paradoxně problém. Konkrétně u plynu. Obchodníci mohou totiž mohou v zásobnících plošněji zadržovat, aby neprodělali, čímž opětovně vyšponují jeho cenu.

„Cena plynu v Evropské unii klesla od konce srpna dramaticky, o více než šedesát procent. Na první poslech příznivá zpráva ovšem představuje také zásadní potíž. Znamená totiž, že obchodníci s plynem budou mít v řadě případů značné ztráty, pokud by surovinu ze zásobníků uvolnili nyní. Mohou tedy přistoupit k tomu, že plyn budou v zásobnících zadržovat a vyčkávat, než se opětovně vyšponuje jeho cena. A pak tedy teprve plyn prodávat. Je totiž fakt, že mnozí plyn nakupovali třeba v letních měsících, kdy byl výrazně dražší než nyní,“ uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Dodal, že v červenci a v srpnu se plyn prodával průměrně za zhruba 204 eur za megawatthodinu. Nyní megawatthodina stojí jen necelých 130 eur. Cena tak je takřka čtyřicet procent pod prázdninovým průměrem.

„Napříč Evropou je pouze zhruba deset procent zásobníků ve vlastnictví států. V ostatních případech by mohly v případně nouze mnohé vlády zemí unie přistoupit ke krizovému řešení a uvolnění plynu firmám nařídit, což by se ovšem zřejmě neobešlo bez patřičné peněžní kompenzace,“ dodal Kovanda.