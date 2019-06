Nadšení příchozích sice po čtvrté odpoledne ochlazuje protivný déšť, ale ten naštěstí netrvá příliš dlouho. „Udělejte pořádný bordel. Ať je vás slyšet. Jste přece na festivalu!“ hecuje publikum pod pódiem v basketbalovém dresu MC Jacob z formace Skyline.

Zdatně mu sekunduje živelná zpěvačka Marka Rybin, která do vystoupení dává sto dvacet procent energie. Blok formace s elektronickou taneční hudbou má šťávu. Po pauze se má na pódiu objevit zpěvačka Anna K. „Je to naše oblíbená zpěvačka. Na vystoupení se moc těšíme. A festival Morava Park Fest? Výborná akce. Už jsme tu podruhé a výborně se bavíme. Bylo by fajn, kdyby se tuto tradici podařilo v Blansku udržet. Nic podobného tu není,“ říká Blanka Válková z Ostrova u Macochy, která na festival vyrazila s manželem a dvěma syny.

V doprovodu manželky přichází do zámeckého parku také Jaroslav Brůža z Blanska. „Původně jsem měl naplánovanou práci na zahrádce. Festival? V podstatě jsem se obětoval, podobné akce moc nemusím. Manželce jsem ale chtěl udělat radost, a tak jsme tady,“ vtipkuje muž.

Z programu ho zajímá vystoupení Jiřího Macháčka z Mig 21 a kapela Wohnout. „Doufám, že Mig 21 stihnou zabrzdit a přistanou tady v pořádku. Na jejich vystoupení se docela těším. Stejně jako na Wohnouty,“ dodává Brůža.

Blansko žije! Festivalovým sloganem žhaví po pauze, kdy se přestavuje pódium, moderátor Ondra Urban. „Teď přijde žena, kterou velmi dobře znáte z televizní obrazovky a rádií. Nyní ji uvidíte na živo. Nebudu to prodlužovat. Anna K!,“ burácí do mikrofonu spíkr.

A zpěvačka nastupuje na scénu se skupinou s plnou parádou. „Ahoj Blansko. Jsme tady a podáme strhující výkon. Doufám, že vy také,“ startuje vystoupení rodačka ze Špindlerova mlýna. Publikum si na závěr vytleskává přídavek. Skladbu z desky Nebe Chvíli nad vodou.

Pak už po další pauze rozjede velkou show Jiří Macháček a Mig 21. Nejdřív vyzkouší s publikem mexické vlny a pak odpálí sérií energických skladeb. Nechybí známé pecky Malotraktorem a Snadné je žít. „Tady je to krásný. Jak to, že jsme zde ještě nehráli,“ hlásí mezi skladbami frontman Mig 21.

Po děkovačce technici připravují pódium pro závěrečné vystoupení. V deset večer nastoupí skupina Wohnout.