V ubytovně ještě nedávno žila skoro dvacítka lidí. Městská společnost Služby Blansko, která objekt spravuje, jim oznámila, že se musejí do konce května vystěhovat. Část lidí už si našla jiní bydlení, někteří ale ještě týden před koncem lhůty neví, kam se přestěhují. „Asi skončím jako bezdomovec. Nabídli mi noční ubytovnu v Luční ulici, ale já mám po operaci a nemůžu přes den vegetovat někde po městě,“ svěřil se jeden z nájemníků v důchodovém věku, který na ubytovně žije čtvrtým rokem.

Nové bydlení teď řeší také Miroslav Šenkýř. Ze svého invalidního důchodu platil nájem v ubytovně tři tisíce sedm set korun. Další peníze měsíčně vydá za léky a na živobytí mu tak zbývá jen pár stokorun. „Mám už sice něco domluveného, ale jde o to, abych na to měl peníze. Co se nabízí je o dost dražší,“ podokl Šenkýř, který nejspíš skončí na ubytovně v Adamově nebo v Letovicích.

V přízemí ubytovny žije osm let pětičlenná rodina Balažovičových. Za dva pokoje a kuchyň platí jedenáct tisíc korun. Město jim jako náhradu nabídlo třicetimetrový byt jedna plus jedna. To odmítli a do konce června se musí vystěhovat. „Vůbec nevíme, kam pak složíme hlavu. Do jednopokojového bytu se se třemi dětmi nevejdeme. Město sice není povinné nám něco hledat, ale taky by nemělo být lhostejné,“ uvedla se slzami v očích Eva Balažovičová.

S rodinou teď hledá náhradní bydlení. Zatím ale marně.

Město ubytovnu přestaví na kanceláře a zázemí pro sportovní oddíly. Nájemníci se o tom, že se musí vystěhovat, podle starosty Jiřího Crhy dozvěděli s dostatečným předstihem. „Obyvatelé dostali kontakty na jiné ubytovny a většina z nich si již nové bydlení našla. Je škoda, že rodina odmítla byt 1+1, který mohl být dočasným řešením. Pokud by se pak uvolnil byt 2+1, musely by o tom rozhodnout orgány města. Je to zařazení bytu mimo pořadí, navíc jsou zde podmínky, že žadatel nesmí mít vůči městu dluhy,“ uvedl blanenský starosta.

Problém s končící ubytovnou pro sociálně slabé nedávno řešili v Břeclavi. Azylový dům se měl původně úplně zavřít a desítky lidí by tak nejspíš skončily na ulici. Jako ubytovnu teď objekt provozuje město. Od letošního června se bude o zařízení nově starat charita.