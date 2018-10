Město potřebuje halu i knihovnu, říká nový starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek

Boskovice – /ROZHOVOR/ V předchozích komunálních volbách boskovická ODS propadla. Čtyři roky zůstala v opozici. Stejně jako například zástupci TOP 09 a Sportovců Boskovice. Nyní však volby vyhrála a získala šest zastupitelských mandátů. Lídr občanských demokratů Jaroslav Dohnálek dostal od voličů nejvíce hlasů. Poté, co se Boskovičtí bleskově domluvili na nové pětičlenné koalici, zvolili novým starostou právě Dohnálka. V čele města stál užv letech 2006 až 2014.

Nový starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.Foto: archiv ODS Boskovice

„Koalice a opozice nemají vést zákopovou válku. Důležitější je konstruktivní debata, která posune kupředu velké projekty ve městě,“ podotýká Dohnálek.

Vraťme se v krátkosti ještě k výsledkům voleb. Před čtyřmi lety ODS v Boskovicích propadla, nyní slavíte vítězství…

S výsledkem voleb jsem spokojený. Očekávali jsme zisk pěti zastupitelských mandátů, a máme šest. Z podpory místních mám samozřejmě radost a děkuji jim.

Měli jste už před volbami připravenou nějakou variantu spolupráce pro případ, že ODS uspěje?

Až na dvě výjimky jsem se potkal se zástupci všech uskupení. Žádné předvolební sestavování případné koalice jsme ale neřešili.

Přesto bylo sestavení nové koalice po volbách bleskové. Smlouvu jste podepsali už v neděli, den po volbách…

Neřešili jsme osoby, ale potřeby města. Samozřejmě jsme se neshodli stoprocentně na všem, ale průnik našich programů byl velký, což rozhodlo.

Proč není ve vedení města ČSSD ani KDU-ČSL?

Činnost koalice a opozice nevnímám jako zákopovou válku, při níž střílejí ostrými. Takový stav je možná zajímavý pro média. Pro mě je ale důležitá otevřená konstruktivní debata, která povede k posunu důležitých projektů ve městě. Přesun sociálních demokratů a lidovců do opozice nevnímám v osobní rovině. Nepokládám opozici za soupeře, je zde i nabídka spolupráce.

Už máte jasno o postu neuvolněného starosty a složení rady?

Na postu neuvolněného místostarosty podpoříme dosavadního opozičního zastupitele Radka Mazáče (STAN a Sportovci). V radě budou zástupci všech koaličních partnerů. Za občanské demokraty tam kromě mě budou Vladimír Ochmanský, Miroslav Klíma a Karel Tlamka. Za hnutí ANO pak uvolněný místostarosta Lukáš Holík a Petr Axman, Dominik Božek za Volbu pro město s podporou TOP 09, Radek Mazáč za STAN a Sportovce a Jaroslav Oldřich za Boskováky.

Uvolněným místostarostou bude za ANO dvaatřicetiletý Lukáš Holík. V komunální politice je oproti vám v podstatě nováček…

Slibuji si od něj opravdu hodně. Dohnálek je obrazně řečeno v komunální politice starý pes. Lukáš Holík je mladý a nezatížený minulostí města. Prostě mladá krev s novými a svěžími pohledy a řešeními. Takoví lidé jsou za mě ve vedení města potřeba. Je pravda, že se ocitá v nové pozici a bude pod tlakem. Lidé mu ale dali důvěru a já si myslím, že to zvládne.

Která témata jsou podle vás pro město klíčová v příštích letech?

Úkolů máme hodně. Velkým tématem je ve městě dlouhodobě výstavba sportovní haly a nové městské knihovny. Nechtějte po mně ale hned vědět, kdy a kde budou stát a jak budou vypadat. Zatím bych neuměl odpovědět. Nejsou to projekty v řádech týdnů. Naším úkolem teď bude je rychle posunout co nejblíže k realizaci. Jedním z našich aktuálních úkolů je také dokončit opravu letního kina, se kterou začalo předchozí vedení města. Dále bychom rádi posunuli projekt výstavby městských bytů za nemocnicí.

Velmi diskutovaným tématem je i doprava ve městě a otázka obchvatu…

Pokud kraj nepřehodnotí svůj postoj, je stavba obchvatu plně v režii města a z jeho prostředků je podle mě nereálná. Všichni víme, že ideálním řešením situace by byla výstavba dálnice D43, ale ta je v nedohlednu. Osobně bych netříštil síly a v dopravě se zaměřil na problémy, které musí město začít řešit samo. Jedná se například o potíže s nedostatkem parkovacích míst.

Řada lidí kritizuje opravy boskovické sokolovny. Z jejich pohledu se mělo všechno vzít z gruntu a budova se měla opravit obrazně řečeno od sklepa po střechu…

Jde o to říct si, kdo všechno bude sokolovnu využívat a co tam chceme mít. Myslím si, že oprava budovy a výstavba nové knihovny jsou spojené nádoby. Spolky a zájmové skupiny v oblasti kultury ve městě musejí jasně stanovit, co všechno chtějí v knihovně a sokolovně mít. Na základě toho se rozhodneme, jakým způsobem sokolovnu opravíme.

Jaroslav Dohnálek

O něm: Čtyřiapadesátiletý Jaroslav Dohnálek je povoláním ekonom. Má dvě děti a je vdovec. Žije v Boskovicích. V letech 2006 až 2014 byl starostou města.

Kde rád jí: Oblíbený podnik nemám. Ale jako správný Čech mám rád jídlo.

Kde se prochází: Když mám čas, bývám na zahradě, stejně jako můj táta. Fajn jsou také procházky v okolních lesích.

Kde odpočívá: Dřív to bylo aktivně, například na fotbale. Teď už je ze mě jen pasivní sportovní divák. Rád si zajdu na hokej nebo na fotbal.