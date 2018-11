Město byly dva tábory, říká o minulém vedení nový letovický starosta Novotný

Letovice - Na letovické radnici budou velké změny. Tamní ODS s dosavadním starostou Vladimírem Stejskalem vyklízí pozice, i když ve třetím největším městě na Blanensku vyhrála. Místostarosta Jiří Palbuchta (ČSSD) odchází do důchodu. Na jejich místa míří nově vytvořená čtyřčlenná koalice bez ODS a komunistů, se dvěma učiteli. Starostou bude následující čtyři roky bývalý letovický radní Petr Novotný (TOP 09, STAN a Nezávislí) a místostarostou bude bývalý starosta města Radek Procházka (Občanská iniciativa). Oba jsou zástupci opozičních stran.

Starosta Letovic Petr Novotný.Foto: archiv Petra Novotného

Podle Novotného bude v následujícím období důležité umět problémy města nejen pojmenovat, ale jejich řešení z papíru přenést také do ulic. „Jako příklad za všechny uvedu Masarykovo náměstí v centru města. Dvanáct let se vymýšlejí různé varianty, jak se náměstí opraví a zlepší katastrofální dopravní situace. A ve finále se jen provizorně upraví křižovatka. Musíme problémy nejen pojmenovat, ale také konat,“ řekl Petr Novotný.

Jak zpětně hodnotíte výsledky voleb v Letovicích?

Výsledky voleb se nedají dopředu dost dobře odhadnout. Tajně jsem doufal, že bychom mohli získat pět mandátů a volby vyhrát. V komunálních volbách však lidé většinou volí osobnost, konkrétního člověka. Starosta v tomto má logicky velkou výhodu. Vede jednání, je vidět. Docela mě překvapilo, kolik dostal hlasů v místních částech. Ale i tak jsem s podporou, jakou jsme dostali, spokojený.

ODS s Vladimírem Stejskalem vyhrála volby, přesto ve vedení města končí…

Už před volbami bylo ve městě více méně jasné, kdo s kým bude vyjednávat. To, že vítězná ODS neoslovila nás jako druhého v počtu hlasů, ani třetí Občanskou iniciativu, o ledasčem vypovídá. Už léta to tady bylo rozdělené na dva tábory. Jeden vládl a druhý byl v opozici. Nazval bych to možná ještě jinak. V posledních letech v Letovicích vládla vyhraněná koalice.

Byla povolební vyjednávání složitá?

Z mého pohledu je to celé o důvěře a ne o politické příslušnosti. O lidech. Stranická příslušnost při vyjednávání nehrála zásadní roli. Domluvily se čtyři subjekty, které se shodly v klíčových otázkách programových prohlášení (pozn. red. - novou koalici v Letovicích tvoří TOP 09, STAN a nezávislí, Občanská iniciativa, KDU-ČSL a ČSSD). Důležitá je otevřená diskuze.

Petr Novotný

O něm: Třiačtyřicetiletý Petr Novotný je ženatý a má dvě děti. Dosud pracoval jako středoškolský učitel. Žije v Letovicích. V minulosti byl radním města. Je také předsedou letovického Sokola a tamního tenisového oddílu.

Kde se prochází: Zámecký park v Letovicích a okolí tenisových kurtů.

Kde odpočívá: Volného času moc nemám, snažím se ho trávit s rodinou. Dřív to byl hlavně tenis, ale nyní je to spíš práce.

Pojďme ke konkrétním věcem, které byste chtěl jako nové vedení města změnit…

Jednou z nich je samozřejmě situace kolem úprav Masarykova náměstí. Dvanáct let se vymýšlejí různé varianty, jak se náměstí opraví a zlepší katastrofální dopravní situace. A ve finále se jen provizorně upraví křižovatka. Musíme problémy nejen pojmenovat, ale také konat.

Místním vadí také budovy města ve špatném stavu…

To je pravda. A není jich málo. Kulturní dům, základní umělecká škola, sportovní hala. Všechny tyto stavby volají po rekonstrukci. Je potřeba zjistit, jak rozsáhlé opravy si vyžádají. Zadat vypracování projektů a začít shánět peníze z dotací, nebo si vzít úvěr. Opravy se mohou rozdělit na etapy, ale klíčové je se do nich pustit. Stav některých částí zmíněných budov je opravdu tristní. Samozřejmě je důležité určit si priority i s ohledem na rozpočet. Dalším problémem ve městě je například rekonstrukce čistírny odpadních vod, kde se bavíme o nákladech v řádech desítek milionů.

Jedním z problémů v posledních letech je také nedostatek pitné vody v letovických místních částech…

Ano. Například v Kochově nebo v Kladorubech. Řešením je napojení na skupinový vodovod. Je to běh na dlouhou trať, ale rozhodně se mu budeme věnovat.

Letovice mají šestnáct místních částí. Jak hodláte řešit jejich požadavky?

I předchozí vedení se snažilo tyto městské části neopomíjet a vyslyšet jejich problémy. Za sebe osobně bych řešil klíčové a zásadní věci. Určil priority. Nerad bych paušalizoval stylem: tady máte milion nebo dva a dělejte si s tím, co chcete. Na stole musí být jasné a hlavně reálné požadavky.

Místní v poslední době často zmiňovali horší informovanost ze strany města. Jak k tomu přistoupí nové vedení?

S tím souhlasím. Je potřeba zlepšit informovanost na webu města i ve zpravodaji. Případně založit oficiální profil na sociálních sítích a tam s lidmi komunikovat. To je v současnosti nezbytné. Nesmí to ale být hurá stylem. Musíme připravit koncepci s jasně rozdělenými úkoly, co kdo bude mít na starosti, a vyzkoušet, jak na ni budou lidé reagovat.