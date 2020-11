Trychtýř, kterým z městského rozpočtu odtéká stále více peněz. Pokud se v budoucnu nezmění poměry financování, město svoji nemocnici se současným rozsahem poskytovaných služeb, investicemi do vybavení a zázemí podle všeho neutáhne. Případně na úkor dalších projektů ve městě.

Nemocnice v Boskovicích. | Foto: www.nemocniceboskovice.cz

Podle starosty Jaroslava Dohnálka radnici nenahrává ani fakt, že zároveň provozuje síť sociálních služeb. Na nemocnici jde z rozpočtu města kolem dvaceti milionů ročně. Podobné je to s dofinancováním sociálních služeb. „Ve zdravotnictví je situace v současnosti velmi turbulentní. Na zastupitelstvu jsme se shodli, že provoz nemocnice s výhledem do nejisté budoucnosti musíme řešit. Od odborníků si necháme vypracovat analýzu, která nezávisle zhodnotí postavení naši nemocnice jako podniku na trhu. Co je ok a co špatně. Jaké jsou hrozby do budoucna a naopak výhody. Navrhnou varianty dalšího provozu a doporučí tu nejvýhodnější,“ uvedl boskovický starosta.