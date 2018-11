Město autobusový terminál potřebuje, říká starosta Kunštátu

Kunštát /ROZHOVOR/ - Zatímco v ostatních městech na Blanensku sociální demokraté v komunálních volbách propadli, v Kunštátu volby vyhráli. Získali osm zastupitelských křesel z patnácti. Starostou se stal opět jejich lídr Zdeněk Wetter. V čele bezmála třítisícového města tak bude stát nepřetržitě už třetí volební období.

Kunštátský starosta Zdeněk Wetter.Foto: archiv Zdeňka Wettera

„Práce na radnici mě stále naplňuje. Podpory lidí si vážím. Vyhořelý se necítím. To bych na úřadě dávno nebyl a vrátil se zpět k veterinární praxi,“ uvedl Wetter.

Jak hodnotíte výsledky komunálních voleb v Kunštátu?

V celostátním měřítku ČSSD propadla. To bych nechal bez komentáře. Ale na komunální úrovni je to jiné. Tam se nevolí strany, ale lidé většinou dávají hlas těm, které znají. A mohou si říct, ten pro obec něco udělal nebo ne. Jako ČSSD jsme v Kunštátu volby vyhráli, ale z mého pohledu je to opravdu o lidech, ne o politice. A jsem rád, že předvolební kampaň všech volebních uskupení ve městě byla férová a na důstojné úrovni.

Získali jste osm mandátů z patnácti. V radě tak mohli být stejně jako dosud jen sociální demokraté. Proč v ní mají nakonec zastoupení i lidovci a lidé z Volby pro Kunštát?

Vnímám to tak, že od devadesátých let jsme byli v Kunštátu vždy rozdělení na nějakou koalici a opozici. Často to zabíhalo až do osobní roviny, což není z mého pohledu dobrá cesta. Ničemu to neprospěje. Osobně bych si přál, aby se dosavadní opozice více podílela na rozvoji města a využila svůj potenciál. Společnými silami a rozumem něco pro Kunštát udělat. I proto jsme jejím členům nabídli posty radních.

Starostou Kunštátu jste byl už předchozí dvě volební období. Teď vás čekají další čtyři roky. Neuvažoval jste před volbami o tom, že úřednickou práci pověsíte na hřebík a vrátíte se k veterinární praxi?

Můžete nastínit nejzásadnější věci ve městě, kterým se chcete v následujících čtyřech letech věnovat?

Na společném programovém prohlášení sice ještě pracujeme, ale myslím si, že většina cílů v předvolebních materiálech všech kandidátek byla shodná. Jednou z nejdůležitějších akcí je stavba autobusového terminálu. Ten má vzniknout na ploše vedle kostela na náměstí Klementa Bochořáka. Příští rok bychom chtěli projekt dokončit a požádat o dotaci. Odhad nákladů při současných cenách je zhruba patnáct milionů korun. Bude tam stání pro pět autobusů.

Je stavba autobusového terminálu nutná?

Ano. Autobusy nyní zastavují v Kunštátu na několika místech. Jednak je to nepřehledné a za druhé se výstavbou terminálu zvýší bezpečnost cestujících v okolí nejfrekventovanější silnice ve městě.

Kdy by se mohlo začít stavět?

V tuto chvíli se to těžko přesně odhaduje. Myslím, že by to mohlo být za dva tři roky. Uvidíme také, jak uspějeme se žádostí o dotaci. Nový terminál bychom z rozpočtu utáhli, ale na druhou stranu by to mohlo zablokovat další investiční akce ve městě na určitou dobu.

Zdeněk WetterTřiapadesátiletý Zdeněk Wetter je ženatý, má dvě děti a žije v Kunštátu. Je vystudovaný veterinář, který měl přibližně dvacet let soukromou praxi. Posledních osm let je starostou Kunštátu.



Kde se prochází: Okolím Kunštátu v tamních lesích. Rád houbaří.



Kde odpočívá: Na chatě nedaleko Sečské přehrady. Do této lokality jezdil už od dětských let.

A co léta diskutovaná dopravní situace na křižovatce pod kostelem při vjezdu na náměstí Krále Jiřího?

To bude projekt Ředitelství silnic a dálnic. A úprava této křižovatky úzce souvisí se stavbou zmiňovaného autobusového terminálu. Oblouk silnice se posune blíže ke kostelu a řidičům se tak zlepší výhled do zatáčky. Od Sychotína ve směru na Rudku pak přibude odbočovací pruh. Z náměstí Krále Jiřího pak postavíme chodník, který povede až k nedaleké základní škole.

Budete investovat také do oprav budov ve vlastnictví města?

Máme projekt na přístavbu mateřské školy. Chceme pokračovat v modernizaci základní školy. V plánu je také stavba hasičské zbrojnice pro sbor místních dobrovolných hasičů a oprava sportovní haly.

Velkým tématem zejména v letošním roce bylo dlouhotrvající sucho a nedostatek vody. Nejen užitkové, ale hlavně pitné…

Sucho jsme ustáli, i když to někde bylo na hraně. Do místní části Touboř se musela několik týdnů pitná voda dovážet cisternou. Jako město provozujeme ve vlastní režii vodovod i kanalizaci. Chceme opravit vodovod ze sousedního Zbraslavce, kde máme také nějaké vodní zdroje. Důležitá bude i obnova několika starých vrtů, jejich případné prohloubení nebo zřízení nových. Například v Sychotíně nebo v okolí kopce Milenka. Necháme si také udělat hydrogeologický průzkum. Podzemní vody by v Kunštátu mělo být dost, ale nelze spoléhat jen na dosavadní zdroje. Letošní rok byl pro nás varováním.