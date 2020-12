V rozpočtech na příští rok musejí dvě největší města na Blanensku počítat s milionovými výpadky u příjmů. Ať už kvůli epidemii koronaviru nebo plánovanému zrušení superhrubé mzdy a nejistými kompenzacemi ze strany státu. Přesto přibližně třetinu rozpočtu utratí v Blansku i v Boskovicích za investice. V okresním městě to je bezmála 170 milionů.

Radnice na náměstí Svobody v Blansku. | Foto: DENÍK/Markéta Puldová

Jedním z klíčových projektů je v Blansku dokončení přístavby u Základní školy TGM. To má stát bezmála padesát milionů. V novém objektu bude moderní kuchyně a jídelna. „Za mě je to dobrý záměr. Investice do zázemí školy je záslužný čin. Přístavba už měla svá nejlepší léta dávno za sebou. Je potřeba jít s dobou,“ řekl bývalý ředitel školy Michal Král.