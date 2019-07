Zatímco chodci nyní přes hlavní tah Brno – Svitavy přejdou bezpečněji, řada řidičů nadává. „Podle mě je to jediný přechod na jižní Moravě, kde řidiči pouští chodce dobrovolně a plynule. A teď tam mrsknou semafory, aby si tam řidiči postáli,“ uvedl na sociální síti jeden z řidičů Patrik Skalník.

V podobném duchu okomentoval novinku také další z motoristů David Severa. „Nápad za milión. Řidič už jsou tam naučení pouštět chodce i auta z vedlejší a tohle všechno zase vrátí na začátek. Ohleduplnost stačí,“ poznamenal muž.

Semafory jsou ve zmíněné lokalitě zatím jen na zkoušku. Zkušebním provozem se ověřuje funkčnost, vlastnosti a především jejich vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu. „Cílem je nalezení pokud možno vyváženého stavu mezi zajištěním bezpečnosti chodců a plynulostí provozu na dopravně zatížené silnici I/43,“ uvedl vrchní komisař krajského odboru služby dopravní policie Lubomír Sedlák.

Semafory v Lipůvce

Na sloupech semaforů u silnice v Lipůvce jsou kamery, které monitorují intenzitu dopravy. Chodci čekají na zelenou po stisknutí tlačítka. Na přejití přechodu mají sedm vteřin. Semafory jsou v obci zatím na zkoušku.

Testovací provoz by měl běžet nejdéle do konce října. Policisté ho monitorují průběžně. Podle Sedláka je však na závěry brzy. „Aktuálně je provoz jak na silnici I/43, tak i v obci samotné ovlivněn letní prázdninovou sezónou a nejedná se tedy o běžný stav. Situace v provozu se částečně změní od září. Pokud by signalizace zůstala zachována, muselo by dojí k její částečné úpravě spočívající například v doplnění návěstidel na výložníky nad jízdní pruhy a podobně,“ dodal Sedlák.

Ředitelství silnic a dálnic vybudovalo poblíž semaforu ve směru od Brna zábrany, aby zamezilo neukázněným řidičům podjíždění stojících aut na červenou. Podle krajského koordinátor BESIPu Pavla Čížka se však jedná o vytloukání klínu klínem. „Semafory na přechodu v Lipůvce znamenají větší bezpečnost pro chodce. Ale zpomalí dopravu, vytvoří se kolony. Dokud nebude stát dálnice D43, není tady šance na zlepšení,“ uvedl Čížek.

Policisté před časem navrhovali při jednáních o zvýšení bezpečnosti chodců v tomto úseku podle Sedláka vhodnější řešení. Vytvoření bezpečného přechodu pro chodce se středovým ochranným ostrůvkem. Tato varianta však vyžadovala přesunutí autobusové zastávky a nakonec neprošla.