Klasika na obědové menu? Smažený vepřový řízek s bramborem nebo salátem. Pokrm, který nemůže chybět v týdenní nabídce prakticky žádné restaurace v regionu. Doba, kdy tam ale za něj strávníci zaplatili i s polévkou do stovky je dávno ta tam. Dnes musejí z peněženky vytáhnout o několik desítek korun navíc. Část lidí se proto snaží šetřit a polední menu v hospodách vynechává nebo jí doma.

Úbytek zákazníků je podle hospodských znatelný. Drahé energie a zvyšující se ceny vstupů drží podnikatele v gastro oboru pořádně pod krkem. Museli reagovat dalším zvýšením cen i když ne tak razantním jak v průběhu loňského roku.

Někde se snaží hosty nalákat na slevové karty. „Zdražit jsme museli. Naposledy asi o deset procent. Ceny potravin ale v uplynulých měsících vyletěly o třicet čtyřicet procent. U některých i o sto. O část zákazníků jsme přišli, bojujeme jak se dá. Museli jsme to nějak cenově vybalancovat, protože lidé šetří. Za polední menu už nejsou někteří ochotni platit vyšší částky. Pondělky bývají slabé, to lidé dojídají v práci zbytky z víkendu. Pátky zase mají často volno. Spousta lidí navíc pracuje po covidu dlouhodobě z domu, kde si oběd raději uvaří sami. Na tržbách je to znát. Podle mě ale máme pořád slušnou cenu za polední menu,“ řekla Deníku Rovnost provozní blanenského podniku U Slunce Michaela Pazderová.

V podobném duchu mluvili i další oslovení restauratéři na Blanensku. U Slunce pro stálé hosty zavedli slevové kartičky. Každé desáté menu mají v tomto podniku dle svého výběru za polovinu. „Zákazníci na to docela slyší. Už vyhlížíme, kdy otevřeme venkovní zahrádku. To bude chodit víc lidí,“ sdělila provozní blanenské pivnice.

Největším tahákem podle ní v jídelním lístku bývá právě zmíněný smažený řízek. Ať už vepřový nebo kuřecí. Podobně jako smažený sýr. Na polední menu do některé z blanenských restaurací občas vyrazí například Aleš Buřík. „Chodím ke Golemovi, na zimní stadion a v poslední době jsem si moc oblíbil restauraci Na Pražci na vlakovém nádraží. Tam je sice menu dražší kolem sto pětasedmdesáti korun, ale zase velké, stopadesátigramové porce. Kolikrát tam oběd nesním a nechám si ho zabalit s sebou domů. Připlatit mi nevadí. Chodím jednou za čas, jinak vaříme doma. Myslím si, že kvalitní řízek a polévka už v dnešní době pod stovku v hospodě připravit nejde. To už za mě musí být nějak ošizené a bude to poznat na kvalitě,“ řekl muž.

Ekonom Lukáš Kovanda uvedl, že v plynulých dvanácti měsících cena průměrného obědu v Česku vylétla ze 153 korun až na 178 korun. Letos je třeba počítat s dalším růstem, ovšem bude daleko slabší než loni. „Do konce letoška stoupne cena průměrného obědu na nějakých 192 korun. To proto, že provozovatelé gastropodniků do cen započtou i letošní rapidní inflaci, i nadále drahé energie či pokračující růst mezd personálu,“ informoval hlavní ekonom Trinity Bank.

Poznamenal, že drahé ceny obědů ovšem část zákazníků odradí. Budou si jídlo například častěji připravovat doma. Proto nelze vyloučit, že až patnáct procent gastropodniků trvale zavře.

V lednu dosáhla průměrná cena oběda 181 korun, v prosinci loňského roku byla 180,40 a v listopadu 179,30. Vyplývá to z transakcí stravenkovými kartami Gastro Pass Card společnosti Sodexo Benefity, největšího poskytovatele benefitů v České republice. „Potvrzují se tak naše predikce ze začátku letošního roku, že zdražování v gastro sektoru už bude pozvolnější,“ informoval Jan Michelfeit ze společnosti Sodexo Benefity.

Hlavním důvodem je podle něho fakt, že lidé už nejsou ochotní takto vysoké ceny akceptovat a ty tak zdá se narážejí na svůj strop. Výraznější zdražení také kopírovalo silnější inflaci v druhé polovině loňského roku, podnikatelům v oboru stravování se tak zdá se podařilo srovnat krok s rostoucími náklady krok alespoň na čas. „Šetření je patrné nejen v gastro sektoru, ale také v maloobchodě, kde tržby podle posledních známých údajů Českého statistického úřadu klesaly loni v listopadu sedmý měsíc v řadě, přičemž nejvýraznější pokles je u potravin,“ dodal Michelfeit.

Kolik stojí řízek na Blanensku (polední menu)

U Slunce, Blansko

Smažený vepřový řízek, vařený brambor, polévka cibulačka – 129 korun

Na Pražci, Blansko

Studentský řízek, bramborová kaše, okurek, polévka zelná – 139 korun

Punkva, Blansko

Smažený vepřový řízek, bramborový salát s majonézou, polévka fazolová – 135 korun

Záložna, Boskovice

Smažený vepřový řízek, bramborový salát, polévka dršťková – 129 korun

Repete, Boskovice

Vepřový řízek, bramborový salát, polévka čočková – 120 korun