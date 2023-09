Přání je jasné: najíst se levně a dobře. Je to v Blansku možné? Deník se ve městě zaměřil na obědová menu s cenou kolem 150 korun. Navzdory zdražování je takových možností několik.

Blanenská restaurace Punkva láká na domácí jídla a přijatelné ceny. Řada strávníků tam nedá dopustit na klasický smažený řízek s bramborovým salátem. | Foto: Deník/Jan Charvát

Podle místních obyvatel si kvalitu a přijatelné ceny dlouhá léta drží například restaurace Punkva na pěší zóně v Rožmitálově ulici. Nabízí i závodní stravování. Hlavní jídlo se tam na oběd dá koupit za 120 korun, za polévku pak příchozí zaplatí do třiceti korun. Vyhlášený je smažený vepřový řízek s bramborovým salátem a svíčková na smetaně. V poledne restauraci plní ve velkém úředníci, důchodci i místní podnikatelé.

„Na Punkvu chodím na oběd s partou kamarádů dobře přes dvacet let. Vaří tam výborná domácí jídla za velmi přijatelný peníz. Kvalitní, nešizená a moc chutná. Nemám nejoblíbenější pokrm, ale když jsou tam kynuté knedlíky, tak je to pro mě velký svátek,“ pochvaluje si nabídku oblíbeného podniku například Zdeněk Novák z Blanska.

Velkou chválu pěje řada strávníků také na restauraci Na Pražci, která funguje na blanenském vlakovém nádraží. Některé pokrmy jsou sice dražší, ale zase potěší větší porce. V poledním menu se do 150 korun zákazník vleze. Bramboračka, kuřecí prso se sýrem a hranolky tam na oběd přijdou na 149 korun.

„S rodinou chodíme Na Pražec někdy na oběd, někdy na oslavu. Oblíbené jsou i hospodské kvízy. Obsluha je milá, rychlá. Jídla jsou výborná a na Blansko cenově dostupná. Navíc je tam po rekonstrukci moc pěkné prostředí. Nejradši si dávám topinku s masovou směsí a nivou,“ uvedl jeden z hostů Petr Novotný.

Většina restaurací se v uplynulých měsících kvůli nárůstu cen energií a cen potravin nevyhnula zdražení. I kvůli tomu o část zákazníků přišla.

„Museli jsme to cenově vybalancovat, protože lidé šetří. Za polední menu už nejsou někteří ochotni platit vyšší částky. Pondělky bývají slabé, to lidé dojídají v práci zbytky z víkendu. Pátky zase mají často volno. Spousta lidí navíc pracuje po covidu dlouhodobě z domu, kde si oběd raději uvaří sami. Podle mě ale máme pořád slušnou cenu za polední menu,“ tvrdí provozní blanenského podniku U Slunce Michaela Pazderová.

Největším tahákem podle ní v jídelním lístku bývá smažený řízek. Ať už vepřový nebo kuřecí. Podobně jako smažený sýr.

Ekonom společnosti Cyrrus Petr Pelc v blízké budoucnosti další razantní nárůst cen v restauracích nečeká. „Už jsme za stropem zvyšování cen energií a inflace by měla v příštím roce klesat. Menčíka za dvě stovky nás asi čekají, ale ne všude. V řadě restaurací to bude třeba i o třetinu levnější,“ tvrdí odborník.

Podotkl ale, že pokud restauratéři sníží kvalitu, aby nalákali na levnější jídla více zákazníků, je jen otázkou času, než vyvstane nějaký problém, třeba i s hygienou. „Riziko pak není adekvátní k tomu, aby ušetřili třeba dvacet korun na meníčku," upozorňuje ekonom.

Tipy na restaurace v Blansku s obědem kolem sto padesáti korun:

Na Pražci: polední menu od 139 do 185 korun

Punkva: polední menu od 115 do 180 korun

U Slunce: polední menu od 129 do 189 korun

Zámecká sýpka: polední menu od 129 do 195 korun

U Štěpánků: polední menu 139 korun

U Golema: polední menu od 129 do 159 korun

Pizzaz: polední menu od 139 do 149 korun

Myslivna: polední menu od 125 do 149 korun

U Ledu: polední menu od 105 do 150 korun (bez polévky)