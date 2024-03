Fenomén sbírání medvědího česneku zasáhl rezervace na Blanensku i Brněnsku. „Lidé kvůli trhání medvědího česneku prochází přírodní rezervace v Moravském krasu na Blanensku, ale evidujeme to hojně i v přírodních rezervacích na Brněnsku. Především se jedná o rezervace Dřínová u Babic nad Svitavou nebo o Údolí Říčky,“ informoval Franc.

Trhání oblíbeného medvědího česneku, který hojně roste v Moravského krasu na Blanensku a přírodních rezervacích na Brněnsku, přináší problémy. Lidé při sběru této rostliny chodí právě do těchto chráněných oblastí a škodí tak okolní krajině.

Kromě samotného trhání je problémem i množství lidí pohybujících se v lesích. Chodí i do zakázaných oblastí, kde způsobují škody. „Lidí je v lese hodně a často se za medvědím česnekem vypraví i mimo vyznačené stezky. To je problém, nestojíme o masivní poškození přírodní rezervace, navíc je to zákonem zakázané. Lidé mohou beztrestně trhat medvědí česnek mimo přírodní rezervace,“ vysvětlil Franc.

Podle France nejde o cílené poškozování přírody, ale o neznalost a nevědomost lidí. Strážci přírody tak případy řeší nejčastěji domluvou. „Lidé takto činí především z nevědomosti. Postih tak závisí hlavně na uvážení strážců, nejčastěji lidem domluví nebo jim vydají výchovnou pokutu. Hlavní pro nás je, abychom těmto případům předcházeli,“ nastínil.

Někteří lidé si ovšem hranice chráněných oblastí uvědomují. „Já osobně jsem si hranic rezervací vědomá. Medvědí česnek trhám každý rok, mám ho velmi ráda. Ale zohledňuji to, že jej nemůžu sbírat všude, kde se mi zachce. Pravidla by měli všichni lidé respektovat,“ řekla například Dagmar Horáková.

Zdroj: Deník/Tomáš Kouřil

Franc v neposlední řadě zmínil i to, že lidé by měli být při trhání medvědího česneku obezřetní. Hrozí totiž záměna s jedovatou konvalinkou, která se v oblastech na Brněnsku i Blanensku vyskytuje hojně. „Existuje riziko, že lidé utrhnou a následně zkonzumují místo lesního česneku konvalinku vonnou. Zaznamenal jsem takové případy a pamatuji si, že konvalinka při jednom takovém zavinila smrt,“ sdělil.

Lidé navíc medvědí česnek netrhají jen za účelem konzumace. Strážci přírody zaznamenali i masový sběr této rostliny v Moravském krasu za účelem prodeje. Pracovníci Moravského krasu a přilehlých přírodních rezervací chtějí tak veřejnost především informovat o tom, že v některých oblastech je odběr této rostliny zakázaný.