Letovice - Chtěly změnu. Se svou novou učitelkou v základní umělecké škole si navíc tehdy devatenáctileté mažoretky příliš nesedly. Rozhodly se proto odejít a založit si vlastní skupinu. „Někteří naši kamarádi nám předvídali budoucnost maximálně do dvou měsíců,” vzpomíná zakládající členka Kamila Nováková na rok 1993. Spletli se. Vo Co Gou z Letovic loni oslavily pětadvacáté výročí založení.

Postavit se na vlastní nohy nebylo jednoduché. „Musely jsme začít úplně od začátku. Předtím jsme jen tancovaly, teď jsme měly na starosti všechno vést, řešit peníze i kostýmy. A hlavně jsme musely zajistit prostory, kde budeme zkoušet,” vypráví.



K jejich štěstí se v té době znovuotevíralo Městské kulturní středisko, kde mohly trénovat i vystupovat. Chtěly však své zkušenosti předávat dál. Pětice kamarádek začala trénovat malé dívky, které měly stejný sen jako ony. Stát se mažoretkami. „Musely jsme se samy začít vzdělávat a navštěvovat spoustu kurzů, abychom věděly, jak s dětmi pracovat,” říká Nováková. Dřina se však vyplatila.

Za čtvrt století trenérky naučily kouzla s hůlkou, neboli batonem, stovky dívek. Do skupiny se mohou připojit už i pětileté. „Chtějí k nám chodit i mladší, ale to už bychom kapacitně nezvládly,” říká. Ve Vo Co Gou je v současnosti asi osmdesát žaček, které jsou rozdělené do několika skupin podle věku.



Pořádají plesy, dětské dny, nesoutěžní přehlídky mažoretek a každých pět let i oslavy výročí založení. Pohárových soutěží se ale účastnit nechtějí. „Snažíme se akce a soutěže vybírat tak, aby si to ty holky užily a zbytečně se nestresovaly nějakým umístěním,” vysvětluje Nováková.



Před pětadvaceti lety si tehdy čerstvě dospělé mažoretky nejspíš ani nepomyslely, že skupina Vo Co Gou bude tolik úspěšná. „Jsme rády, že i když naše žačky dospějí, nechce se jim od nás odejít. Přebírají od nás mladší mažoretky a chodí nám pomáhat. Náš sen je, že až s tím my zakladatelky jednou skončíme, naše skupina bude prostě žít dál,” říká.

