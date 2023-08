Maxijedlík Němec snědl na jihu Moravy kilo halušek. Chystá také knihu s recepty

/FOTO/ Kakao, chleba s olomouckými tvarůžky a paprikou. Tak před několik dny posnídal Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky před dalším z řady extrémních výkonů v pojídání pokrmů. Maxijedlík, kterého znají z různých gastronomických výzev také čtenáři Deníku na jižní Moravě, pak sedl na kolo a vyrazil na Ovčácké slavnosti do Malhostovic na Brněnsku. Z domu to měl do tamního areálu Zlobice dvaapadesát kilometrů. Pak v poledním žáru slupl na posezení kilo halušek z brynzou a špekem. Zhruba za pět minut. S přehledem si tak už potřetí v řadě odvezl pohár a ocenění Haluškový king.

Maxijedlík Jaroslav Němec je stále při chutí. Snědl kilo halušek a chystá knihu s recepty. | Foto: Se souhlasem Michala Bartoše

„Před samotným závodem jsem si ještě dal zlehka výborný kotlíkový guláš. Pojal jsem to jak příjemný výlet na kole, po cestě zpět jsem se pak vykoupal v Olešnici. A samotná soutěž? Závodilo nás deset a každý dostal kilogram halušek. Ty se nesměly zapíjet a časový limit byl deset minut. Na slunci bylo prý přes čtyřicet stupňů. Limit splnili ještě další dva soutěžící, bylo to pekelné,“ podělil se o další nevšední zážitek Němec. VIDEO: Maxijedlík Němec vypil v Doubravici syrové pštrosí vejce. Za 29 vteřin Největší radost mu udělal pohár. Těch už má podle svých slov za téměř čtvrtstoletí z podobných akcí určitě přes dvě stě. Letos se na Blanensku blýskl nevšedním výkonem, kdy na pštrosí farmě v areálu zahradnictví v Doubravici nad Svitavou vypil pštrosí vejce. Přes litr a půl žloutků s bílky v jeho útrobách ze skořápky zmizel za devětadvacet vteřin. O několik měsíců předtím pobavil hosty motorestu Zlatá studna v Sebranicích. Ten léta servíruje vyhlášenou specialitu, smažené býčí žlázy. Němec si jich nechal naložit rovné kilo, které spořádal za necelé tři minuty. Tvrdí, že je zřejmě jediný člověk na světe, který dokáže sníst na posezení celou, zhruba půlkilovou, konzervu takzvaného surströmming. Jedná se o švédskou delikatesu z kvašených sleďů. Rybí pokrm se zároveň řadí mezi nejsmrdutější jídla vůbec. Maxijedlík už při různých show snědl dvanáct těchto konzerv. Třináctou spořádal loni v létě na akci Vírský chilli drak. „Konečně se mi podařilo získat certifikát na tento rekordní výkon. Ten bude nyní zapsán v České knize rekordů. Nevím, že by něco podobného dokázal jiný člověk na světě. Spořádat kvašené sledě je jedna věc, ale vypít i nálev z konzervy je úplně jiný level. Šíleně to smrdí. Navíc jsou v nálevu rozpuštěné asi čtyři lžíci soli,“ popsal tehdy extrémní výkon devětačtyřicetiletý muž, který se živí jako skladník. Za stolem jako kyselina. Profi jedlík se cpal v Boskovicích obřími burgery Před časem zase spořádal na čas maxi porci kuřecích pařátků nebo bezmála deset tisíc sušených červů. O výkonech, při kterých se běžnému strávníkovi často zvedá žaludek a protáčí oční panenky, chystá letos na podzim vydat knihu. A čtenáři v ní najdou také řadu receptů. Němec je totiž původní profesí vyučený kuchař. S vyhlášeným uzeným, štrúdlem, nakládaným zelím, svíčkovou, bábovkou s ořechy a vaječným koňakem nebo jahodovými knedlíky už na regionálních kláních posbíral nejedno ocenění. „Myslím si, že spousta lidí neví, že umím také vařit. Zná mě jenom jako Maxijedlíka. Tak jim v knížce naservíruji i zajímavé recepty na výtečné a přitom jednoduché pokrmy, které zvládnou hravě doma v kuchyni,“ usmál se jedlík.

