Jan Charvát dnes 14:10

/FOTO/ Meloun, bez něj to není to pravé léto. Kdo by si nedal osvěžující kousek červené dužiny. Maxijedlík Jaroslav Němec z Bystrého u Poličky ho spořádal kilo a půl za necelé tři a půl minuty. Subtilní padesátník se v minulosti blýskl i na Blanensku, kde v rekordním čase spořádal například tři kila banánů, kilo býčích žláz, vypil syrové pštrosí vejce nebo do žaludku šoupnul expres obří pizzu. Tentokrát udělal show na slavnostech pernštejnského panství v obci Nedvědice na Brněnsku.