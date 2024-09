Pro předplatitele

Jan Charvát dnes 08:50

/FOTO, VIDEO/ Škola na prvním místě. Tak by se dala zhodnotit úvodní část letošní sezony Spartan Race v podání Richarda Rumla z blanenské Obůrky. Špičkový závodník v kategorii do čtyřiadvaceti let ji totiž kvůli studiu obětoval. Nejdříve úspěšně složil maturitu, dostal se také na vysokou školu a až poté naskočil naplno do závodního kolotoče. Rovnou z tvrdého tréninku. A hned první podnik v bavorském Kulmbachu vyhrál. Začátkem listopadu se chystá na mistrovství světa v Řecku, kde obhajuje loňský bronz.