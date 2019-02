Vousatá jeptiška, smrtka, kat, mnich nebo rytíři. A támhle stojí medvěd. Místní fotbalisté se hodinu před sobotním polednem zvolna chystají na masopustní průvod masek. A čeká je pořádná šichta. Kromě mrazu také tradiční kolotoč domácích pálenek, uzeného, jednohubek a koláčků. „Ke konci už to bývá dost náročné. Trasu máme zaběhlou. Postupně obejdeme celou vesnici. Je to asi deset dvanáct kilometrů,“ usmívá se předseda doubravického fotbalového oddílu Pavel Hájek v kostýmu jeptišky.

Dávnou tradici Doubravičtí obnovili přesně před čtvrtstoletím. Sobotní průvod je tak jubilejní. Vyráží na něj asi dvacítka masek. Nechybí harmonikář a klarinetista. A také dělo na kolečkách, ze kterého se co chvíli ozve dunivá rána. „Je to pěkná tradice. Pamatuji ji jako kluk. Chůze na mrazu mi nevadí. Jednak jsem jako bývalý pošťák zvyklý a také nás po cestě určitě čeká něco na zahřátí,“ vysvětluje důchodce Josef Přibyl, který v průvodu hraje na klarinet.

Při pochůzce fotbalisté a jejich kamarádi zvou místní na takzvané pochovávání basy, které tradiční masopust v Doubravici zakončí příští sobotu v kulturním domě. „Na pochování basy chodíme. Je to pěkná akce, kde se sejdou a baví lidé z celé vesnice. Tak to má být. Tentokrát ale půjdou naši mladí a my budeme hlídat děti,“ říká Jaroslava Štěrbová a hází do kasičky peníze. Její dům navštěvuje průvod jako první.

V sousedním stavení sbíhá svižně schody k brance čiperná důchodkyně s táckem a vyrovnanými panáky domácí pálenky. „Pojďte, pojďte. Vždyť je taková zima a musíte se zahřát,“ zdraví příchozí paní Marie. „Když jsem byla mladá, tak jsem samozřejmě chodila taky. Teď už to pro mě dávno není. Ale líbí se mi, že mladí se snaží tradici udržet. Vždyť na pochování basy se schází půlka dědiny,“ dodává.

O kus dál už účastníci průvodu pomlaskávají nad výtečnými koláčky a domácí slivovicí. Klarinetista hraje valčík Hájku, háječku. „Jsme přeci u Hájků, tak to musí být stylové,“ hlásí klarinetista Josef Přibyl.

Přes ulici pak u branky vzpomíná na své mládí osmasedmdesátiletý Oldřich Zezula. „Jo, to už je hodně dávno, co jsem šel na masopust v průvodu. To jsem byl ještě dorostenec a šel jsem za vojáka. To je šedesát let,“ říká.

Výprava mašíruje za zvuku harmoniky, klarinetu, řehtaček a výstřelů z děla do prudkého kopce. A zvoní u dveří z nichž vychází Rudolf Novák. Při pochovávání basy dělá takzvaného faráře. „Zdědil jsem to po svém otci. Doufám, že to někdo převezme dál. Nikomu se ale nechce. Do sálu v kulturním domě příští sobotu napochoduje průvod masek s basou. Já mám za úkol s humorem zmínit všechny neřesti, co se v obci za rok udály. Něco bude formou písniček, které jsou v režii pana Přibyla,“ vysvětluje Novák.

Od jeho domu pak pokračuje průvod dál. Slivovička pěkně hřeje v žaludku. A teď na ni přijde určitě nějaké uzené.