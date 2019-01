Těchov /REPORTÁŽ/ – Že je nemožné ocitnout se najednou ve filmech jako Dědictví, Postřižiny, Slunce, seno, jahody nebo Ostře sledované vlaky? Těchovští to v sobotu dokázali. Při tradičních ostatcích. Ty totiž tentokrát byly na téma československé­ho filmu.

Sraz masek je v poledne v hospůdce U Sluníček. Svolali je tam jako každý rok těchovští dobrovolní hasiči, kteří ostatky v obci pořádají už přes sto let.

Nejprve je potřeba udělat společné foto. Poté se už zástup masek za krásného slunečného počasí vydává vyzvednout hlavní postavy masopustu. Totiž pana stárka s paní stárkovou. Ti v průvodu společně s maskou medvěda a řezníka nikdy nechybí.

Do kroku vyhrává harmonikář. Z domu se žlutou fasádou vychází dáma v kožíšku a sukni, s kožešinou kolem krku a apartním kloboučku na stranu. Neboli Lída Baarová. A muž s typickým knírkem. Neboli Adolf Hitler. „Dáváme vám nyní na starost celou obec," předává jim princ s princeznou, což jsou loňští stárci, žezlo plné stuh.

Noví stárci, v civilu Kateřina Štoudková a Libor Vylášek, masky pohostí a hned se ujímají své role. „Chodíme v čele průvodu a zveme osazenstvo každého domu na večerní posezení. Po cestě dostaneme spoustu dobrot, které večer využijeme, a také nějaké peníze pro pořádající hasiče. Ti je pak věnují na akce pro děti," vysvětluje Štoudková.

Málokdo unikne otisku razítka Zdeničky Svaté známé z filmu Ostře sledované vlaky. Zdenička neboli Pavel Mikulášek tiskne razítka na každého, kdo se kolem ní mihne. „Dejte si králíka," nabízí přímo z pekáče teta Bohuše z filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntag.

Králík je měkoučký, dobře propečený, šťavnatý, výborný. Brzy pekáč přebírá Bohuš, oblečený v typických modrých teplákách a rádiovce. „Já su Bohuš. Tetce už bolí ruce, tak jí pomáhám a králíka nosím. A tady jsou s námi ještě dva dřevorubci a anděl," představuje svou skupinku Libor Grünwald.

Jitrničky, klobásky, škvarky. Sliny se sbíhají i při pohledu do košíku se zabijačkou, který na svém kole veze paní sládková Maryška, kterou proslavil film Postřižiny. Nechybí ani její manžel Francin. A to na speciálně upraveném kole se sajdkárou, jež představuje motocykl značky Laurin a Klement. „Pracoval jsem na tom asi měsíc, toto vozítko jsem sestavil z několika jízdních kol. Nyní objíždím všechny okolní hostince a kontroluji kvalitu piva," vysvětluje Francin neboli Josef Kupčík.

Rozdá pár tematických letáků s nápisy jako Více piva – méně útrap a mrzutosti nebo Vaše podlomené zdraví pivo upevní a spraví a už zase odjíždí zahalen dýmem. Své kolo totiž vybavil dokonce dýmovnicemi.

Fantazie Těchovských nezná mezí. Další maska představuje facebookový profil. Pracuje ve společnosti JZD Hoštice, chodil do školy ZŠ Hoštice, žije v Hoštice u Volyně, pochází z Hoštice u Volyně, je vousatý a trochu při těle. Kdo to je? No přece tlustý Josef ze známé série veseloher Zdeňka Trošky Slunce, seno.

Takzvané lajky neboli potvrzení toho, že se líbí, přímo na masce prostřednictvím aplikace mobilního telefonu jeho představitel Jiří Hasoň sbírá jak na běžícím pásu. „Chtěl jsem letos jít za facebookový profil a zároveň jsem chtěl dostát tématu československého filmu. A když se k tomu přidá moje vizáž a to, že jsem se nechtěl holit, tak byl tlustý Josef na světě," směje se Hasoň.

Zastavení u každého domu, povídání, popíjení, smích, legrace. „A teď k Vladíkům, tam mají nejlepší slivovici," zní z davu.

Vladíkovi masky ani letos nezklamou. Kromě pálenky nabízejí tradiční koblihy, jednohubky, maso a příspěvek do kasičky pro pořádající hasiče. „Žiji zde pětačtyřicet let, ostatky jsou tady tradiční akcí. Jsem moc rád, že se to stále drží, lidi to semkne. A tu pálenku máme z červených rynglí, něco i ze švestek," prozrazuje Vladík.

Různé dobroty lidé nabízejí skoro v každém domě. „Vždycky něco nachystáme, na masky se pokaždé těšíme. Je to skvělá tradice, pěkné zpestření zimy," usmívá se třeba Věra Švachová.

Do ostatkového průvodu v Těchově letos vyrazilo osmačtyřicet masek. Velitel pořádajících hasičů Pavel Bezděk mladší má radost hlavně z toho, že mezi nimi převažovali mladí lidé. „To znamená, že ani do budoucna se o tuto tradici nemusíme bát, a to je moc dobře. Podle kronik zde totiž trvá už od roku 1900. Od roku 1912 ostatky pořádají hasiči," vysvětluje Bezděk.

Masky vesnici obcházejí přes pět hodin. Večer se všichni sejdou v kulturním domě. Losuje se tombola, volí se nejvtipnější a nejužitečnější maska. Masopustní veselí tím končí. A začíná postní období před Velikonocemi.