Moravský kras - Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch.

Muzeum v Senetářově | Foto: Deník/ Michaela Winklerová

To je název vzdělávacího projektu, který pro obyvatele blanenského regionu připravila Místní akční skupina Moravský kras (MAS Moravský kras) na tento školní rok. Projekt se bude skládat ze šesti vzdělávacích akcí, které se uskuteční od letošního podzimu do června příštího roku.

První z akcí, zaměřených na rozvoj cestovního ruchu na venkově, se bude konat 26. a 27. září. Jejím tématem bude interpretace přírodního a kulturního dědictví při tvorbě pěších tras, muzeí a výstavních expozic. „Jedná se o dvoudenní akci, kde budou nejen přednášky ale i jakási interaktivní dílna,“ uvedl manažer MAS Moravský kras Jozef Jančo. „Účastníci akce budou pod vedením lektora navrhovat pěší trasu,“ vysvětlil.

I program dalších akcí projektu, které se uskuteční během roku, bude rozdělen vždy do dvou dnů. Na účastníky akcí bude čekat každý den šest hodin teoretické i praktické výuky, která začne vždy v devět hodin.

První den bude věnován teoretické části, druhý den bude připravená část terénní. Pro účastníky akcí je tak naplánováno i několik exkurzí, například do venkovských muzeí v Rudici a Senetářově, na poutní místa a do poutních kostelů Moravského krasu či do archeologických lokalit Bořitova.

Do vzdělávacího projektu, který je bezplatný, se může zapojit prakticky kdokoli, kdo má o téma rozvoje venkovského cestovního ruchu zájem. „Projekt je určený pro všechny obyvatele regionu. Zajímat by mohl především ty, kteří se chtějí pustit do nějakého projektu zaměřeného na cestovní ruch,“ popsal Jančo.

Ilona Dobrovolná