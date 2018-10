Mánii raketového modelářství spustil Gagarinův oblet Země, vzpomíná Kašpar

Skrchov – Jako chlapce ho fascinovaly rakety a závody ve vesmíru. Aby se jim přiblížil, začal Jiří Kašpar ze Skrchova na Blanensku stavět funkční modely raket. Koníčku se věnoval a rozvíjel ho. V roce 1975 v Letovicích s přáteli založil Raketomodelářský klub, který tam funguje dodnes.

Jiří Kašpar ze Schrchova se raketovému modelářství věnuje desítky let.Foto: archiv Jiřího Kašpara

Nyní pracuje jako rozhodčí a organizátor při soutěžích, modeluje spíš rekreačně. „Chci i ve svém pokročilém věku stále něčím přispívat. Modelování už není pro mě, ale čtyřicet let zkušeností můžu užít i jinak,“ vysvětluje dvaasedmdesátiletý Jiří Kašpar.

Zlatou éru raketového modelářství odstartoval Jurij Gagarin, který v roce 1961 obletěl Zemi. „Byla to tehdy velká mánie. Zvláště pak v Československu. Tady jsme se dostali i k dobrým motorům, proto jsme také byli jednou z prvních zemí, kde se raketové modelářství rozjelo,“ popisuje muž.

Dnes pracuje na tom, aby ke koníčku přilákal další lidi, zejména pak děti. „Mám kroužek v letovickém Středisku volného času. Tady s dětmi rakety stavím a učím je, jak je vypouštět. To je to, co mě v současnosti nejvíce baví,“ sděluje.

Jiří Kašpar je pořadatelem Mistrovství republiky v raketovém modelářství. Kromě organizační pozice je rozhodčím. Právě tato role ho zavedla na různá místa po celém světě. „Rozhodčího jsem dělal na různých místech po světě, nejzajímavější byl asi Bajkonur, odkud létaly rakety Sojuz,“ vypráví.

Přestože se už závodů neúčastní, ostatní členové staví soutěžní rakety dál. Ty musí dodržovat přesné parametry raketomodelářské federacea jsou stavěné tak, aby měly co největší výkon. „Z jedenácti členů, co rakety staví, jich většina dělá závodní rakety. Máme tu ale i pár modelářů, kteří mají radši repliky existujících raket,“ vysvětluje modelář.

JAKUB SEKANINA