Adamov - Pétanque na novém hřišti v Adamově podle rodičů ohrožuje hrající si děti. Radnice ale tvrdí, že hřiště je pro děti bezpečné.

Ilustrační foto | Foto: archiv VLP

Hrající si děti nebo důchodci trénující pétanque? Kdo z nich má na dětském hřišti přednost? Pétanquové hřiště, které letos na jaře vzniklo na dětském hřišti na ulici Komenského v Adamově, se nelíbí adamovským maminkám. Ty si na něj chodí hrát se svými dětmi a bojí se, že by těžké pétanquové koule mohly děti zranit.

„Nemáme nic proti pétanque, sami jej chodíme na speciální pétanquové hřiště hrát, ale dětské hřiště má podle nás sloužit především dětem. Plocha, na které si důchodci hrají, není od zbytku hřiště nijak bezpečně oddělena a když si s dětmi ve věku od dvou do pěti let hrajeme na pískovišti nebo klouzačce a nad námi lítají těžké koule, není to vůbec bezpečné. Vždyť jim koule může snadno vylétnou z rukou a děti dole vážně zranit,“ obává se jedna z maminek Tamara Kriklová.

Řád neporušují

Podle adamovské radnice, která pétanquové hřiště v letošním roce vybudovala, na něm děti ohroženi nejsou. „Chování návštěvníků na tomto hřišti upravuje provozní řád, který senioři hrající petanque neporušují. Hřiště na pétanque je sice trochu vyvýšené, ale vybudované v nevyužívané části dětského hřiště. Navíc, vzhledem k charakteru hry si myslím, že není pro své okolí nebezpečná. Obavy maminek chápu, ale myslím, že jsou zbytečné. Pokud by se však přece jen vyskytly problémy s odskakujícími koulemi, které by ohrožovaly bezpečnost návštěvníků, budeme problém řešit,“ řekl Miloslav Havíř z Odboru správy majetku města na adamovské radnici.

Hřiště má podle radnice stejně sloužit jak dětem, tak i důchodcům. „Senioři rozhodně nehrají pétanque na hřišti celý den, ostatní návštěvníci hřiště tak na něm mají dostatek prostoru i pro sebe. Je to sice dětské hřiště, ale je veřejně přístupné i při dodržování řádu je může využívat kdokoliv. Jestli vzájemné vztahy mezi návštěvníky budou dobré, ukáže čas. Je to hlavně o toleranci, a doufám, že se nakonec domluví,“ dodal Havíř.

Domluvit se s hráči pétangue je však podle rodičů obtížné. „Po tom, co dohrají a odchází, k nám ještě prohazují poznámky, že doufají, že děti nenecháme hrabat se v upraveném písku. A to se jedná o dětské hřiště,“ poukazuje Kriklová.

K diskuzi, která se k problému rozběhla na stránkách města, se přidávají i další maminky. „Konflikty na hřišti budou, spojení senioři a děti fungovat nebude. Senioři chtějí mít klid pro pohodovou hru, ale děti se potřebují někde vyřádit, k čemuž právě slouží dětské hřiště. A v létě je hřiště opravdu plné. A nevím, co znamená nevyužívaná plocha. Děti běhají všude a budou běhat i po pétanquovém hřišti,“ namítá diskutující Doupovcová.

V to, že se nakonec rodičům s hráči pétanque podaří najít společnou řeč, naopak věří Pavel Král, prezident adamovského pétanquového klubu Fenyx, pod jehož křídli důchodci na hřišti pétanque hrají. „Obavy maminek sice chápeme, mají na ně právo, ale nesdílíme je. Hřiště se stavělo ve spolupráci s městským úřadem, neobávám se tak, že by nesplňovalo potřebné bezpečnostní podmínky. Navíc, že by byl někdo zraněn pétanguovou koulí, jsem ještě nezažil. Věřím, že problém vyřeší dohodou, že se návštěvníci hřiště nakonec domluví,“ řekl za hráče pétanque Král.