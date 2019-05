Na svou dvanáctiletou dceru Zlatu se přijela podívat i Jana Habrová ze Šošůvky. „Akademii jsem navštívila již potřetí, protože dcera již třetím rokem chodí do kroužku street dance v Domě dětí a mládeže, takže jsem se chtěla opět po roce podívat, co se naučila,“ říká.

Podle ní je každá pohybová aktivita dobrá. „Byla jsem v úžasu z toho, co jsou děti dnes ještě pořád schopny se naučit, přestože nejpohodlnější je sednout doma k počítači,“ chválí vystoupení Habrová.



Uznává, že v dnešní době rodiče na děti mnohdy nemají čas kvůli pracovním povinnostem, proto oceňuje práci pedagogů, kterou často dělají i na úkor svého volného času. „Je vidět, s jakým nasazením se dětem věnují,“ říká mladá žena, které se výběr kroužků v Domě dětí a mládeže líbí, jelikož si každý může najít to, co ho baví.

Na pódium se postupně postaví zhruba a sto padesát dětí. Kromě vystoupení na trampolínkách a několika tanečních sestav kroužků street dance se divákům představí i roztleskávačky, karatisté a děti s hrou na kytary a flétny. Chlapci i děvčata, malí i ti větší. Trému snad ani nemají, podle úsměvů na všech tvářích je vidět, že tančí a hrají hlavně pro potěšení svoje i svých blízkých.

V předsálí nechybí ani výstava kroužků, které se nedají prezentovat na pódiu – návštěvníci obdivují plastikové modely letadel a dekoračních předmětů z keramiky. Ale mohou také ochutnat výrobky dětí z kroužku Malý kuchař. „Akademii pořádáme vždy ke konci školního roku, ale už v květnu, protože v červnu pak děti mají spoustu dalších akcí. Cílem je nejen to, abychom rodičům ukázali, co se děti naučily a v čem se zdokonalily, ale hlavně to, aby zažily pocit úspěchu, protože obvykle nemají moc příležitostí vystupovat na veřejnosti,“ vysvětluje ředitelka Domu dětí a mládeže Blanka Štreitová s tím, že k nim nechodí děti, které by dělaly vrcholové sporty nebo byly zvyklé stávat na stupních vítězů, ale ty, které se svému koníčku chtějí věnovat jen tak, pro zábavu.

Dodává, že rok od roku je akce úspěšnější, rodiče se na ni dopředu ptají a těší. „Je pro nás důležité, aby děti trávily volný čas smysluplně. Aby neseděly u televizí, počítačů, nebo neskončily na ulici, a věděly, že ve volném čase mohou dělat něco, co je baví. Mnohé chodí do třech, čtyřech různých kroužků. Celkem jich vzděláváme dvanáct stovek,“ zmiňuje.



Dům dětí a mládeže byl letos navíc ohodnocen Českou školní inspekcí jako jedna z nejlepších organizací v Jihomoravském kraji.

MARIE HASOŇOVÁ