Blansko - Spory o přestavbu hospodářské budovy na statku v ulici Husově v Blansku trvají už osmnáct let. O dalším posunu v případu informoval Blanenský deník Rovnost naposledy ve středu sedmnáctého června.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Majitel statku Karel Krejčí se brání proti tvrzení, že by šlo o kravín. „Kravín to nikdy nebyl. Nikdy jsem nežádal o povolení na stavbu kravína, ale o přestavbu kůlny se stodolou,“ tvrdí.

Za pravdu mu dává Jiří Kouřil z blanenského stavebního úřadu. „Od začátku jsme jednali pouze o přestavbě stodoly s kůlnou na stáj hospodářských zvířat. V přízemí měly být stáje hovězího dobytka a v patře nad nimi sklad,“ uvedl Kouřil. Stavební úřad nyní vydal nové rozhodnutí, kterým stavbu již popáté dodatečně povolil, ale pouze jako sklad.

Na chov krav v zástavbě domů si v minulosti stěžovali někteří obyvatelé bytových domů v sídlišti a jeden ze sousedů statku. Lidem v bytovkách vadí hlavně zápach a mouchy, které od krav létají. „Když je dusno, tak je tady velký smrad. Do oken jsme si také museli koupit sítě proti mouchám masařkám,“ popsala situaci například Dagmar Poláková.

Karel Krejčí zdůrazňuje, že jeho rodinný statek v Husově ulici stojí na rozdíl od sídliště už stovky let. „Od všech nejbližších sousedů, starousedlíků, mám podpisy, že jim statek nevadí. Problém má pouze jeden soused,“ řekl. Krejčí také tvrdí, že se snaží okolí obtěžovat co nejméně. Aby zamezil hejnům much, používá speciální nátěr na stěny ve chlévech, který mouchy usmrtí. Hnůj podle svých slov vyváží každý den a skladuje ho na místě vymezeném odborem životního prostředí. „Pokud tady městu vadíme, ať nás na své náklady přestěhuje někam jinam. Já rád uhnu. Každý snad pochopí, že to tady nemůžeme jednoduše zavřít a zahodit peníze, které jsme do statku investovali,“ dodal Krejčí.

Majitelé statku mají povolení na ustájení sedmnácti kusů dobytka. V současnosti chovají ale pouze jedenáct kusů, nikoliv šestnáct, jak bylo uvedeno ve středečním článku. Počet kusů dobytka majitel statku dokazuje výpisem z registrace chovu. Pět krav a šest telat je podle Krejčího ustájeno výhradně v řádně zkolaudovaných chlévech.

HANA KUBEŠOVÁ