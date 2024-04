Když se začalo vařit, nervozita z nich konečně opadla. Začaly se soustředit na to, co jim jde a čeho chtějí dosáhnout. I tak sestry připouštějí, že kvůli stresu udělaly docela zásadní chybu. Neosušily totiž rybu než ji daly na rošt.

V prvním díle byly sestry velmi nervózní, protože vůbec nevěděly, co mají čekat. Pak se jim ovšem ulevilo u zadání volné disciplíny. „Měla jsem radost z toho, že můžeme dělat něco, k čemu máme blízko a co umíme. Zvolili jsme co nám nejvíc chutná. Vybrali jsme si pražmu, kterou umíme na různé způsoby,“ popisuje Denisa Veselá.

Porotci však byli v prvním kole mírní a chybu jim prominuli. Když si šly sestry vyslechnout hodnocení pokrmů, tak si prohlédly talíře ostatních. „Nejen, že v převážné většině vypadaly krásně, ale i soutěžící samotní si byli sami sebou velmi jistí, což mě vykolejilo. I když jsem našemu jídlu věřila, nenechala jsem se zastrašit suverenitou ostatních. O to větší překvapení a radost mi výsledek první výzvy udělal,“ vzpomíná Denisa.

Dominika připustila, že cítila i naději, že jejich pokrm první kolo vyhraje. To se nakonec opravdu stalo. „Průběh vaření jsme si překvapivě užívaly. Všechno jsme měly naplánované a časově to vycházelo. Poté porotci vyhodnocovali nejlepší pokrm dílu. Cítila jsem malou naději, že bychom to mohly být my. Pak jsem uslyšela naše jména. Byla jsem na nás neskutečně pyšná, ukáplo pár slz a obklopila nás úleva a hrdost,“ uvedla.

V druhém díle sestry i přes výhru nervozita neopustila. Dokonce popisují, že vítězství jejich psychice spíš ublížilo než pomohlo. „Byla to ohromná čest a velká radost. Ale místo klidu, mě to akorát ještě více stresovalo. Sama jsem na sebe nahrnula obrovský nátlak, chtěly jsme znovu ohromit porotu, utvrdit je v tom, že se s námi nespletla. Ale myslím, že přesně to nám zlomilo vaz,“ řekla Denisa.

Příprava jídla v druhé epizodě neproběhla zdaleka tak hladce jako v prvním klání. Naopak na sestry dopadla tíha nervozity a navíc je dohnala i smůla v podobě zranění, které na chvíli vyřadilo Dominiku ze hry. „Z nepozornosti jsem si uřízla kus lůžka na prstu. I když mě to zprvu přes adrenalin tolik nebolelo, tak mi teklo hodně krve a musela jsem se nechat ošetřit. A tak jsem se slzami v očích pozorovala Denisu, která bojovala za nás obě. Neplakala jsem z bolesti, ale protože jsem na ni byla hrdá,“ vysvětluje.

I přes veškerou snahu sesterské duo výhru z první epizody nezopakovalo. Naopak přišel hořký neúspěch a kritika porotců. „Naše jídlo mi chutnalo a přišlo mi zajímavé. Proto mě překvapilo jak reagovala porota. Oznámila nám, že jsme ztratily glanc, což v nás pak dál rezonovalo. Cítila jsem, že musím být silná a podpořit Denisku, která to neunesla a slova poroty pro ni byla poslední kapkou. Ještě stihla zadržet slzy, než porota odešla, ale pak už podlehla svým emocím a rozplakala se úplně,“ sděluje Dominika.

Sestry ovšem připouští, že si ukously příliš velké sousto. Pod nátlakem času a také vlivem zranění jídlo nepřipravily přesně tak, jak chtěly. „Byly jsme v extrémním chaosu, a to se taky začalo projevovat. Teď zpětně mě mrzí, že jsme se víc nedržely jednoduchosti a lehkosti. Věděla jsem, že není nejlepší, ale věřila jsem našim chutím. Porotci na nás tentokrát nebyli tak hodní. Nebrali ohled na Dominičino zranění a pustili se do nás. Úplně jsem cítila, jak se mi svíral žaludek. Měla jsem pocit, že nás tam rozcupují na kousky a jediné, o co jsem se snažila, bylo zadržet slzy,“ popisuje Denisa.

Při rozstřelu, kde hrozilo vypadnutí ze soutěže, se ovšem sestry znovu dostaly do formy. Dominičin prst chránil prezervativ a obě se cítily být připravené. „Dostala jsem na prst kondom a byly jsme znovu naladěné na vaření. Měly jsme péct štrůdl. Kombinace nových chutí hrušky, ořechů a fíků nám vyšla skvěle. Příprava nás bavila. Ještě jsme stihly udělat vanilkovou omáčku a krém s mascarpone a citronovou kůrou,“ vypráví Dominika.

Porotci si nejdřív jejich konceptem nebyli úplně jistí. Báli se, že takhle zvolená kombinace bude příliš nevýrazná. Co je ale přesvědčilo byla chuť. Díky té se sesterské duo stalo vítězem rozstřelu a hladce postoupilo do dalšího kola show Česko na grilu.

